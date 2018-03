Absolútne neprípustný incident. Vlhovú zabudli prihlásiť na preteky

Zlyhal ľudský faktor, ale na ktorej strane, je otázne, hovorí sekretárka úseku alpských disciplín Darina Kubeková.

7. mar 2018 o 15:06 Juraj Berzedi

Petra Vlhová so svojím tímom.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Slovenská zjazdárka Petra Vlhová sa na stupňoch víťazov v Crans Montane úprimne radovala. Oprávnene.

Vo svojej premiérovej alpskej kombinácii vo Svetovom pohári obsadila skvelé tretie miesto. Jej životný výsledok sa však vôbec nemusel udiať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po príchode do švajčiarskeho strediska sa išla spolu so svojím talianskym trénerom Liviom Magonim akreditovať do strediska pre pretekárov. Organizátori im však oznámili šokujúcu správu - na preteky nie ste prihlásení.

„Viete, ako sa to v takomto prípade rieši? Jednoducho tak, že vás otočia a pošlú domov,“ vraví otec slovenskej lyžiarky Igor Vlha.

Prvú prihlášku poslala, druhú nie

Neočakávanú situáciu začal ihneď riešiť tréner Magoni. Po dvoch hodinách vybavovania a telefonátov s ľuďmi z Medzinárodnej lyžiarskej federácie napokon vybavil, že jeho zverenka bude môcť štartovať.

Ako sa vôbec mohlo stať, že najlepšia slovenská zjazdárka nebola prihlásená na preteky?