Do cieľa prišiel zakrvavený. Cavendish po vážnom páde na Tirreno - Adriatico skončil

Mark Cavendish spadol v prvej etape, ktorou bola tímová časovka.

8. mar 2018 o 9:09 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Keď Mark Cavendish prichádzal do cieľa 1. etapy pretekov Tirreno - Adriatico, ktorou bola tímová časovka, bolo jasné, že má problém.

Britský cyklista mal tvár od krvi. Do cieľa síce prišiel sám na bicykli, no nezmestil sa do časového limitu. Finišoval viac než šesť minút za víťazným tímom BMC Racing.

Bez ohľadu na rozsah zranení tak nemôže štartovať v štvrtkovej 2. etape a na Tirreno - Adriatico skončil.

"Je to frustrujúce," priznal tím Dimension Data, keďže Cavendish musel na začiatku tohto roka po páde odstúpiť aj z pretekov v Dubaji.

Po dubajských pretekoch bolo Tirreno - Adriatico prvým podujatím pre Cavendisha.

Športový riaditeľ tímu Rolf Aldag uviedol, že Cavendish zrejme trafil výmoľ zadným kolesom a skončil na zemi.

"Bol to vážny pád, naozaj vážny. Pády v tímovej časovke nikdy nie sú dobrou správou, lebo sa ide veľmi rýchlo. Bola to jedna z tých nehôd, keď len tak sedíte na asfalte a uvažujete, čo sa stalo," reagoval športový riaditeľ tímu Roger Hammond.

Cavendish prišiel do Talianska bojovať o víťazstvá v šprintérskych etapách na Tirreno - Adriatico a nasledujúcu sobotu aj na prestížnej klasike Miláno - San Remo, ktorú vyhral v roku 2009.

Nie je jasné, v akom je stave a či bude cestovať do Milána na prvý monument v tejto sezóne. "Doktori musia zistiť, ako na tom Mark je," dodal Aldag.