Na domácom šampionáte triumfovali Wang a Balážová, prekvapila mladá Horváthová

Novinkou boli súťaže mužov a žien do 21 rokov.

8. mar 2018 o 10:15 Radoslav Blažek

BRATISLAVA. Víkendové majstrovstvá Slovenska mužov a žien v bratislavskom Národnom stolnotenisovom centre SSTZ sa konali za rekordnej účasti a prítomnosti takmer kompletnej slovenskej špičky.

Súťaže žien sa po viacerých rokoch zúčastnila aj slovenská jednotka Barbora Balážová, hrajúca za francúzsky Grand Quevilly.

Prvýkrát v histórii sa ako súčasť majstrovstiev uskutočnila aj súťaž mužov a žien do 21 rokov. V tých sa z víťazstva radovali Adam Brat z MSK Malacky a Tatiana Kukuľková z KST Viktória Trnava.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Balážovú nepotrápili

Prečítajte si tiež: Grand Finals: Balážová s Matelovou favoritky potrápili: Potvrdili sme, že patríme medzi elitu

V súťaži žien sa čakalo, či niektorá z mladých reprezentantiek dokáže potrápiť Balážovú na ceste za siedmym majstrovským titulom.

Favoritka šampionátu však prešla súťažou suverénne so stratou jediného setu v osemfinále proti Pekovej.

Naopak, obhajkyňa titulu Eva Jurková a aj mladá nádej Kukuľková, v súčasnosti najvyššie postavená Slovenka vo svetovom rebríčku, skončili na rakete prekvapenia súťaže Simony Horváthovej, až 13. hráčky slovenského rebríčka.

Vo finále proti precízne hrajúcej Balážovej však už Horváthová dokázala držať krok iba v prvom sete. Balážová sa tak po výhre 4:0 na sety tešila z ďalšieho domáceho triumfu.

Pištej nestačil na svojho rivala

V dvojhre mužov sa očakával súboj najmä medzi prvým nasadeným Ľubomírom Pištejom a druhým Wang Yangom. Otázkou tiež bolo, či sa niekomu z mladých reprezentantov podarí pretlačiť sa na stupne víťazov.

V semifinále sa objavili mená už tradičných reprezentantov - Pištej, Wang, Peter Šereda a Samuel Novota.

“ Pištej bol dobrý v príprave na majstrovstvá, v semifinále však bol v lepšej psychickej pohode jeho dlhoročný rival Šereda. „ Jaromír Truksa, reprezentačný tréner mužov

Pišteja v ňom zaskočil tradičný rival Šereda, dnes už tréner ženskej reprezentácie. Zápas otočil zo stavu 0:2 výhrou v koncovkách ďalších štyroch setov.

V druhom semifinále v peknom súboji obranár Wang ukázal kvality účastníka Ligy majstrov a po výhre 4:2 nad výborne hrajúcim Novotom postúpil do finále.

V boji o zlato už dominoval Wang. Výhrou 4:1 nad Šeredom získal už svoj tretí titul majstra Slovenska.

Truksu potešila mladá generácia

„S výhrou som spokojný. Som rád, že som sa mohol ukázať pred slovenským publikom. Majstrovstvá som využil ako vhodnú prípravu na nadchádzajúci turnaj svetovej série najvyššej kategórie ITTF Platinum World Tour v Katare," priznal po zisku titulu Wang Yang.

"Z tohto pohľadu mi nesedel výber loptičiek, s ktorými sa hralo. Trénoval som s tými, ktoré budú na World Tour v Katare začínajúcom ihneď po majstrovstvách. Napokon to bolo v poriadku a vo finále som s výnimkou druhého setu bol lepším hráčom,“ doplnil.

Wang Yang, víťaz medzi mužmi. (zdroj: Peter Šereda)

Slovenský šampionát pozorne sledoval Jaromír Truksa, reprezentačný tréner mužov. „Majstrovstvá boli veľmi dobré z pohľadu disciplíny a prístupu hráčov. Ukázali, že hráči, ktorí cieľavedome trénujú, dokázali predať svoje výkony a dosiahnuť potešujúce výsledky," vravel.

"To sa týka nielen dospelých, ale aj mladých hráčov. Mladá generácia síce na pódium ešte nedosiahla, ale už sa dokáže prebojovať do záverečných kôl. Vyzdvihol by som Zelinku a Špánika, ktorí sa dokázali dostať medzi osem najlepších," pokračoval Truksa

"Svoje postavenie dokázali potvrdiť traja najlepší Wang, Šereda a Pištej, ale aj dobre hrajúci Novota, ktorý bol výborne pripravený a dokázal poraziť svojich rivalov v boji o miesto v reprezentačnom tíme. Pištej bol dobrý v príprave na majstrovstvá, v semifinále však bol v lepšej psychickej pohode jeho dlhoročný rival Šereda. Finále už bolo pomerne jasnou záležitosťou Wanga," dodal.

MSR - dvojhra mužov: Štvrťfinále: Pištej (SPG Linz) – Špánik (Baník Havířov) 4:1 P. Šereda (TTC Schwalbe Bergneustadt) – Mego (SV Schott Jena) 4:1 Novota (SK Vydrany) – A. Valúch (TTC OC Bad Homberg 1987) 4:1 Wang (KS Dekorglass Dzialdowo) – J. Zelinka (STK Lokomotíva Košice) 4:1 Semifinále: Pištej – P. Šereda 2:4 Novota – Wang 2:4 Finále: Wang – P. Šereda 4:1 (5,-12, 8,4,6)

MSR - dvojhra žien: Štvrťfinále: Balážová (ALCL TT Grand Quevilly) - Belopotočanová (SG Marssel Bremen) 4:0 Uríková (TTC Považská Bystrica) - Truksová (LZ Linz Froschberg) 4:0 Kukuľková (Viktória Trnava) - Puchovanová (ŠKST Ružomberok) 4:0 Horváthová (TSG Kaiserslautern) - Jurková (KSTS MOSiR Karpaty Krosno) 4:2 Semifinále: Balážová – Uríková 4:0 Horváthová - Kukuľková 4:3 Finále: Balážová – Horváthová 4:0 (9, 6, 2, 8)

MSR - dvojhra mužov do 21 rokov: Semifinále: Brat (Malacky) - Peko (Vydrany) 3:1 Špánik (Havířov) - Kalužný (Elizza Praha) 3:2 Finále: Brat - Špánik 3:0 (5, 10, 5)

MSR - dvojhra žien do 21 rokov: Semifinále: Kukuľková (Viktória Trnava) - Puchovanová (Ružomberok) 3:2 Labošová (Valaliky) - Grigelová (Havířov) 3:2 Finále: Kukuľková – Labošová 3:0 (9, 6, 3)

MSR - štvorhra mužov: Semifinále: Péter, Valúch (Kopings BTK, Bad Homberg) – Peko, Oráč (Vydrany, MŠK Vranov n.T.) 3:2 Novota, Kalužný (SK Vydrany, Elizza Praha) – Špánik, Brat (Baník Havířov, MSK Malacky) 3:2 Finále: Péter, Valúch – Novota, Kalužný 3:2 (5, -2, 11, -6, 5)

MSR - štvorhra žien: Semifinále: Grigelová, Puchovanová (Baník Havířov, ŠKST Ružomberok) – Jurková, Truksová (KSTS Krosno, LZ Linz Froschberg) 3:0 Labošová, Horváthová (STO Valaliky, TSG Kaiserslautern) – Uríková, Kukuľková (TTC Považská Bystrica, KST Viktória Trnava) 3:1 Finále: Labošová, Horváthová – Grigelová, Puchovanová 3:1 (10, 6, -4, 9)