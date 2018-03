Velez-Zuzulovú čaká v Nemecku rozlúčka, Vlhová stále bojuje o dve pódiá

Podujatie v Ofterschwangu je predposledným kolom v prebiehajúcej sezóne.

8. mar 2018 o 14:33 SME.sk, SITA

OFTERSCHWANG. Vlani Petra Vlhová celkovým desiatym miestom vo Svetovom pohári stanovila nové slovenské maximum v tejto prestížnej sezónnej štatistike zjazdového lyžovania.

Teraz útočí 22-ročná Liptáčka na ešte honosnejší rekord.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Doterajší rekord už dávnejšie prekonala

Prečítajte si tiež: Absolútne neprípustný incident. Vlhovú zabudli prihlásiť na preteky

Dve kolá pred koncom Svetového pohára jej v boji o veľký glóbus patrí tretia priečka a nie je bez šance udržať si ju. Jej 814 získaných bodov v rámci jednej sezóny je už teraz najlepší slovenský výsledok.

Doterajšie maximum 629 bodov krajanky Veroniky Velez-Zuzulovej zo súťažného ročníka 2015/2016 už dávnejšie výrazne prekonala.

V hodnotení slalomu Vlhovej patrí druhé miesto a aj v tomto prípade platí, že má reálne šance na jeho potvrdenie.

Zverenka talianskeho trénera Livia Magoniho má pred sebou záverečné dva obrovské slalomy a slalomy v nemeckom Ofterschwangu a tiež v rámci finálového podujatia Svetového pohára 2017/2018 vo švédskom Aare.

V obrovskom slalome ešte na pódiu nebola

Prečítajte si tiež: Jej lyžovanie je ako pieseň. Počujem v hlave rytmus, tvrdí Shiffrinová

Po nie celkom úspešnej zimnej olympiáde v Pjongčangu a náraste sebavedomia po tretej priečke v alpskej kombinácii v Crans Montane je pripravená zabojovať.

"Čaká ma ešte štvoro pretekov. Pokúsim sa urobiť všetko pre to, aby som zostala v boji o najvyššie priečky v slalome aj celkovo až do konca sezóny. Chcem vydať zo seba posledné sily," povedala Vlhová na tlačovej konferencii po víkendovom treťom mieste v Crans Montane.

Už v piatok môže tento cieľ začať napĺňať v obrovskom slalome v Ofterschwangu.

V disciplíne, v ktorej zatiaľ nestála na pódiu na vrcholnom fóre (najlepšie 7. miesto v Aspene a Lienzi), sa pokúsi čo najmenej zaostať za lepšími obrakárkami, ktoré ju priamo ohrozujú v celkovom poradí Svetového pohára.

Ide o Nórku Ragnhild Mowinckelovú, Talianku Federicu Brignoneovú a najmä líderku hodnotenia v obrovskom slalome Nemku Viktoriu Rebensburgovú. Tá za Vlhovou aktuálne zaostáva o 47 bodov.

V sobotňajšom slalome zasa Slovenka môže na všetky tieto súperky získať body k dobru.

Rozlúčka Velez-Zuzulovej

Prečítajte si tiež: Na prášky bola Vlhová aj tréner Magoni. Bolo to ako na kare, tvrdí Vlha

V slalome v Ofterschwangu sa bude lúčiť s kariérou Veronika Velez-Zuzulová. Zatiaľ čo Vlhovej pôjde o body do bojov o krištáľové glóbusy, 33-ročná Velez-Zuzulová súperkám a fanúšikom zamáva na rozlúčku v uvoľnenom tempe.

"Zažili sme toho spolu veľa a na jej domácu rozlúčku v apríli v Jasnej určite prídem. Teraz v Ofterschwangu sa Veronika rozlúči so súperkami, a tam to asi budem prežívať spolu s ňou, hoci pre mňa to budú dôležité preteky," uviedla Vlhová na nedávnom tlačovom brífingu v Bratislave.

Piatkový obrovský slalom aj sobotňajší klasický slalom budete môcť sledovať online na SME.sk.

Svetový pohár 2017/2018

Priebežné poradie v celkovom hodnotení (po 33 z 39 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 1513 b 2. Wendy Holdenerová Švajčiarsko 952 b 3. Petra Vlhová SR 814 b 4. Tina Weiratherová Lichtenštajnsko 797 b 5. Sofia Goggiová Taliansko 778 b 6. Viktoria Rebensburgová Nemecko 767 b

Priebežné poradie v hodnotení slalomu (po 10 z 12 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 780 b 2. Petra Vlhová SR 605 b 3. Frida Hansdotterová Švédsko 578 b 4. Wendy Holdenerová Švajčiarsko 545 b 5. Bernadette Schildová Rakúsko 383 b 6. Melanie Meillardová Švajčiarsko 307 b 42. Veronika Velez-Zuzulová SR 22 b

Priebežné poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 7 z 9 pretekov):