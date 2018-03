Piatu etapu na Paríž-Nice ovládol Cousin, Juraj Sagan skončil na 25. mieste

Žlté tričko lídra pretekov si udržal španielsky cyklista Astany Luis León Sánchez.

8. mar 2018 o 18:26 SITA

Paríž-Nice 2018:

5. etapa (Salon-en-Provence - Sisteron, 163,5 km):

1. Jérome Cousin Francúzsko Direct Énergie 3:57:25 h 2. Nils Politt Nemecko Kaťuša-Alpecin +2 s 3. André Greipel Nemecko Lotto Soudal +4 s 4. Magnus Cort Nielsen Dánsko Astana +4 s 5. Alexander Kristoff Nórsko UAE Team Emirates +4 s 6. Christophe Laporte Francúzsko Cofidis +4 s ... 25. Juraj Sagan SR Bora-Hansgrohe +4 s 101. Erik Baška SR Bora-Hansgrohe +5:11 min

SISTERON. Francúzsky cyklista Jérome Cousin triumfoval v štvrtkovej 5. etape na pretekoch Paríž-Nice zaradených do kalendára World Tour, ktorá viedla zo Salon-en-Provence a po 163,5 km finišovala v Sisterone.

Dvadsaťosemročný jazdec tímu Direct Énergie sa presadil v tesnom závere dvojčlennej vedúcej skupiny, keď zdolal Nemca Nilsa Politta vo farbách Kaťuše-Alpecin.

Špurtujúci pelotón

Za nimi s mankom štyroch sekúnd priviedol špurtujúci pelotón do cieľa Nemec André Greipel z formácie Lotto Soudal.

Juraj Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil na 25. mieste (+4), Erika Bašku klasifikovali na 101. pozícii s mankom 5:11 min.

Žlté tričko lídra pretekov si udržal španielsky cyklista Astany Luis León Sánchez, ktorý vedie s náskokom 15 sekúnd pred Holanďanom Woutom Poelsom zo zoskupenia Sky.

Priebežne tretí je s odstupom 26 sekúnd Francúz Julian Alaphilippe, ktorý háji farby Quick-Step Floors. Jurajovi Saganovi patrí 97. priečka (+16:25 min), Erikovi Baškovi 133. miesto (+27:05 min).

Šiesta etapa bude vrchársky test

V etape so štyrmi vrchárskymi prémiami sa hneď v úvode utvoril štvorčlenný únik, ktorý si rýchlo vypracoval štvorminútový náskok.

Čelná skupina sa držala vpredu takmer až do konca, no v posledných 20 km to skúsil sám Politt. Neskôr ho dostihol ešte Cousin.

Vedúca dvojica mala po poslednom stúpaní 13 km pred cieľom asi minútu k dobru. Štyri kilometre pred páskou pelotón zaostával o 40 sekúnd a pre Politta s Cousinom to vyzeralo sľubne.

Nápor hlavného poľa napokon ustáli a z druhého profesionálneho víťazstva v kariére sa tešil Cousin.

Piatková šiesta etapa zo Sisteronu do Vence (198 km) už bude vážnejším vrchárskym testom, na trase bude cyklistov čakať päť horských prémii, vrchol tej najťažšej sa nachádza 8,5 km pred cieľom.

Poradie po 5. etape: