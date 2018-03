Nitra vyhrala základnú časť Tipsport ligy, Liptovský Mikuláš má stále šancu na play off

Hlasy po stretnutí:

Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Mysleli sme, že keď dnes zdoláme Košice, že by nám mohla pomôcť Banská Bystrica, no nestalo sa. V dnešnom zápase sme mali parádnu prvú tretinu, mali sme v nej šance. V druhej sme z toho vypadli. Neskôr sme dali upokojujúci gól na 3:1 a už sme to dohrali. Musíme chlapcov pochváliť, že to dnes odmakali. Bohužiaľ, v kabíne je smutno, ale máme ešte jeden zápas, aby sme to uhrali. Nič iné nám nepomôže."

Marcel Šimurda, asistent trénera Košíc: "Úvodná tretina nebola z našej strany ideálna. Súper nám odskočil na dva góly. Vyzeralo to, akoby sme v hlave neboli nachystaný na tento zápas. Najlepšia bola za našej strany druhá tretina, kedy sme dostali so súperom do kontaktu. Potom prišla tretia tretina, kedy nám súper opäť odskočil na dva góly a my sme sa už nedokázali dostať do zápasu."