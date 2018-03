Tréner Trnavy cíti tlak: Ľudia očakávajú, že s týmto náskokom musíme získať titul

Trnavských futbalistov čaká ešte desať dôležitých stretnutí.

9. mar 2018 o 21:42 SITA

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava triumfovali s deväťbodovým náskokom v základnej časti Fortuna ligy 2017/2018 a do desaťkolovej tzv. nadstavby, ktorá sa začne počas víkendu (10. - 11. marca), nastúpia v najlepšej východiskovej pozícii.

"Nikto nevie v tomto momente predpokladať, ako sa súťaž bude vyvíjať. Je až neuveriteľné, že sme v základnej časti dokázali dvakrát zdolať Trenčín, ktorý hrá fantastický futbal a má skvelých hráčov. Zápasy so Slovanom a Žilinou však boli pre nás veľmi náročné," vravel tréner trnavského tímu Nestor El Maestro pre oficiálny web najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Stávkarská mafia z Číny sa pokúsila ovplyvňovať zápasy vo Fortuna lige

"Ak sa história zopakuje, znamená to pre nás stratu dvanásť bodov. A náš náskok je momentálne iba deväť. Takže, keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, naša výhoda nemusí ešte nič znamenať. Na druhej strane si nemyslím, že ostatné tímy tiež vyhrajú všetky zápasy. Musíme si počkať a uvidíme, ako to dopadne," pokračoval.

Mladý 34-ročný belehradský rodák na lavičke Spartaka sa aj na jar spolieha na mužstvo, ktoré doviedol na čelo tabuľky. Trnava si naposledy vybojovala ligový primát ešte v sezóne 1972/1973 v ére bývalého Československa, teda pred 45 rokmi.

"Nemyslím si, že titul je blízko. Cítim tlak, pretože ľudia od nás očakávajú, že s takýmto náskokom ho jednoducho musíme získať. Čaká nás však nadstavba a v nej ešte veľa ťažkých duelov," poznamenal El Maestro, ktorého by mrzelo, keby výborne rozohranú sezónu nedotiahli v Trnave do úspešného konca.

“ To, v akej sme pozícii, nie je pre mňa až také prekvapenie. Neprišlo to totiž samo. Každý deň tvrdo pracujeme. Prekvapením je, akí sme boli konzistentní a ako si hráči konštantne vedia udržať výkonnosť. „ Nestor El Maestro, tréner Trnavy

"Keď skončíme tretí v tabuľke, historicky sa to bude považovať za dobrú sezónu, pretože to znamená oproti tej predchádzajúcej posun zo šiesteho miesta. Musíme však byť úprimní - keď máme takúto šancu, veľa ľudí bude sklamaných, ak nezískame titul. Aj pre mňa osobne bude ťažké byť spokojný."

Ambiciózny kouč Trnavy po letnom príchode do Spartaka chcel posunúť tím dopredu. "V hlave mám oveľa nerealistickejšie predstavy ako je tá, že Trnava je na čele Fortuna ligy. Keď som tu začínal, mojím cieľom bolo urobiť s mužstvom progres a byť v hornej časti tabuľky. Povedal som si, že byť v prvej trojke by bol fantastický úspech," priznal.

"To, v akej sme pozícii, nie je pre mňa až také prekvapenie. Neprišlo to totiž samo. Každý deň tvrdo pracujeme. Prekvapením je, akí sme boli konzistentní a ako si hráči konštantne vedia udržať výkonnosť. Dokážu brať každý zápas ako ten najdôležitejší - to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme na čele. Ďalším je úspešnosť proti tímom zo spodnej šestky. V dvanástich stretnutiach sme získali plný počet 36 bodov. To je niečo, čo sa zvyčajne nestáva," dodal El Maestro.