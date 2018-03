Slováci už dostali medaily za zjazd, Farkašovej hrali slovenskú hymnu dvakrát

Henrietu Farkašovú aj Jakuba Kraka čaká ďalší štart v nedeľu.

10. mar 2018 o 11:58 SITA

PJONGČANG. Slovenskí reprezentanti v zjazdovom lyžovaní Henrieta Farkašová a Jakub Krako už dostali svoje medaily za výkony v sobotňajšom zjazde na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Henriete Farkašovej s navádzačkou Natáliou Šubrtovou ich odovzdal sám prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons. Spolu s ním na slávnosti participoval aj šéf organizačného výboru ZPH 2018 I Hi-bom.

Ceremoniál si užili

Fakašová dostala vôbec prvé zlato na aktuálnych zimných paralympijských hrách.

„Je to super pocit, konečne si človek môže poťažkať a pocítiť na krku to, za čo bojoval. Je to skvelý pocit, tá medaila má svoju váhu. Užívame si to,“ povedala po slávnosti Henrieta Farkašová.

Obe Slovenky si ceremoniál patrične užili. Organizátori sa pri prvom odovzdávaní medailí nevyhli problémom a prvýkrát hrala slovenská hymna len veľmi potichu a vlajka nestúpala nahor.

Po kratučkej pauze a oznámení o technických problémoch už všetko prebehlo podľa protokolu.

„Na takomto veľkom podujatí sa nám to stalo prvýkrát. Nevadí, zaspievali sme si hymnu dvakrát a svoju chvíľku na pódiu sme si užili trochu dlhšie,“ povedala už šesťnásobná paralympijská šampiónka Henrieta Farkašová.

Nádherný pocit

Približne dvadsať minút po zlate pre Slovensko sa zo striebra radovali Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom.

Tí dostali medaily od prezidenta Španielskeho športového výboru Josého Ramóna Leteho Lasu a maskotov od zástupcu Španielskeho paralympijského výboru Miguela Sagarru.

„Je to nádherný pocit získať hneď v prvý deň medailu. Som prekvapený, aká je ťažká. Je to úžasné mať ju na krku,“ zhodnotil Krakov navádzač Branislav Brozman.

„Myslím si, že drina potrebná na to, kam sme to dotiahli, bola omnoho ťažšia ako táto medaila. Nie je to len o mne, ale v mnohých ľuďoch okolo mňa.

Paralympiáda nie je o jednej sezóne, ale štvorročný cyklus, ktorý som ja mal prerušený na rok pre zranenie. Návrat bol náročný a bolestivý, ale teraz to prišlo a je to obrovská satisfakcia,“ povedal šťastný Jakub Krako, ktorý si vybojoval prvý kov s Branislavom Brozmanom.

Predchádzajúce medaily (na ZPH 4-1-1 s navádzačmi Jurajom Mederom a Martinom Motykom).

Oboch slovenských medailistov Henrietu Farkašovú aj Jakuba Kraka čaká ďalší štart na ZPH 2018 už v nedeľu, predstavia sa totiž v super G.