Majú špeciálny vzťah. Shiffrinovej slová so mnou pohli, tvrdí Velez-Zuzulová

Keby som takýchto pretekov mohla ísť aspoň desať, hovorila slovenská slalomárka Veronika Velez-Zuzulová.

10. mar 2018 o 13:10 Juraj Berzedi

Veronika Velez-Zuzulová sa rozlúčila so Svetovým pohárom v Ofterschwangu.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Na štart sa postavila v slovenskom kvetinovom kroji. Na helme mala kvetinovú čelenku. Namiesto kombinézy si obliekla bielu košieľku, na ktorej mala štartové číslo devätnásť a na ňom vestičku.

Svoje posledné slalomové oblúky robila aj v sukni a spodničke. Aj pretekárske rukavice vymenila za vlnené s ľudovými motívmi.

Veronika Velez-Zuzulová sa pred svojou poslednou jazdou vo Svetovom pohári v nemeckom Ofterschwangu objímala s členmi svojho tímu. Potom zdvihla ruky a spustila sa dolu svahom. Už po chvíli zastavila u riaditeľa pretekov SP Atle Skaardala, ktorý jej dal darček. Ten si ukryla do úst.

Druhú zastávku mala pri svojom otcovi a trénerovi Timotejovi Zuzulovi a poslednú pri francúzskom manželovi Romainovi Velezovi.

Moje telo už nezvláda túto záťaž

Počas exhibičnej jazdy jej mávali a tlieskali členovia jednotlivých tímov, ktorí stáli pri trati. Pár bránok pred cieľom sa dala slovenská slalomárka do zjazdárskej pozície, avšak na cieľovej čiare zrazu zabrzdila a zvalila sa na sneh.

Jej jazda trvala dlhšie ako zvyčajne. Diváci, medzi ktorými viali slovenské zástavy, jej však vytrvalo tlieskali, zatiaľ kým sa objímala so svojou krajankou Petrou Vlhovou. Onedlho už bola v spoločnosti mamy Viery, sestry Dominiky a trojročného synovca Tima.

„Neviem, či sa teším, že prichádza koniec. Tatino bude viac doma, možno aj s Veronikou budem častejšie, ale bude nám to všetko chýbať,“ priznala mladšia sestra Velez-Zuzulovej.

Tridsaťtriročná Slovenka zavŕšila svoje lyžiarske dobrodružstvo vo Svetovom pohári, v ktorom v posledných rokoch patrila medzi absolútnu slalomársku elitu.

„Nebude to ľahké a bude mi to chýbať. Avšak moje telo už nezvláda takúto záťaž. Ukázal mi to aj tento rok. Treba vedieť povedať stop,“ vravela Velez-Zuzulová pred olympiádou.

Dávala pozor na ručne robenú sukňu

Pred súťažou sa čakalo, s akým kostýmom sa najúspešnejšia slovenská zjazdárka v histórii predstaví vo svojej poslednej jazde kariéry. Zvolila si typický slovenský kroj, ktorý pochádza zo Zvolenskej Slatiny.