Olympijský slalom je zabudnutý. Ak Vlhová udrží pozície, môže skákať po plafón

Slovenka Petra Vlhová má pred finále Svetového pohára minimálny náskok pred svojimi prenasledovateľkami.

10. mar 2018 o 15:15 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bola to náhoda, nešťastné zlyhanie alebo si slovenská zjazdárka len príliš pripustila tlak okamihu. Petra Vlhová v nemeckom Ofterschwangu ukázala, že trináste miesto z olympijského slalomu je zabudnuté.

V predposlednom slalome Svetového pohára tejto sezóny zašla dve vyrovnané jazdy, v ktorých sa síce nevyhla chybám, ale aj tak jej to stačilo na solídne štvrté miesto.

Zvíťazila Mikaela Shiffrinová, ktorá si zabezpečila víťazstvo v hodnotení slalomu. Už deň predtým fenomenálna Američanka obhájila veľký krištáľový glóbus za prvenstvo v celkovom hodnotení Svetového pohára.

Vlhová vie, kde má rezervy

Od Vlhovej bola ešte rýchlejšia druhá Wendy Holdenerová i tretia Frida Hansdotterová, na ktorú Slovenka stratila 15 stotín sekundy.

„Som spokojná, aj keď by som chcela byť na pódiu. Druhé kolo som zajazdila lepšie, ale stačilo to len na štvrté miesto,“ reagovala Vlhová pre TASR.

Po prvom kole bola slovenská zjazdárka šiesta. Na najlepšie pretekárky stratila v strednej časti trate. V druhom kole sa posunula o dve priečky vyššie.

„Spodné pasáže som prešla dobre, strácala som v strednej časti, takže viem, kde musím zrýchliť. Získala som ďalšie body, ktoré boli dôležité po vypadnutí v obrovskom slalome,“ priznala 22-ročná Liptáčka.

Môže to byť niečo nevídané

Pred finálovými pretekmi Svetového pohára vo švédskom Aare, ktoré sú na programe budúci víkend je v hodnotení slalomu so 655 bodmi druhá. Predbehnúť ju môžu len dve pretekárky, a to Švajčiarka Holdenerová (625 bodov) a Švédka Hansdotterová (621 bodov).

Ešte vyrovnanejší je súboj v celkovej klasifikácii SP, kde patrí Vlhovej tretia priečka s 864 bodmi, pričom druhá Holdenerová má 1050 bodov.

Za Slovenkou je však minimálne päť či šesť pretekárok, ktoré ju môžu predbehnúť. Vo finále Svetového pohára sa navyše prideľujú dvojnásobné body.

„Ak sa nám podarí byť do piateho miesta celkovo a do tretieho v slalome, môžeme skákať po plafón. Na naše pomery to bude niečo nevídané,“ priznal Vlhovej otec Igor Vlha.