Rozlúčka ho dojala. Zuzula: Veronika zanechala stopu

10. mar 2018 o 16:10 TASR

OFTERSCHWANG. Najprv svoju dcéru sledoval a objal na svahu, potom sa pripojil k nej a ďalším rodinným príslušníkom v cieľových priestoroch.

Aj pre otca a dlhoročného trénera Timoteja Zuzulu bola Veronikina sobotňajšia rozlúčková jazda na podujatí Svetového pohára v nemeckom Ofterschwangu nesmierne dojímavou chvíľou.

Prezentácia Slovenska

V záplave výhradne pozitívnych emócií sa mu ťažko hľadali slová, ani po rokoch tvrdej práce však nemyslel na úľavu.

"Prežíval som to emotívne, dnes tam bolo veľa emócií. Lyžovanie je krásne, samozrejme, striedajú sa v ňom kladné aj negatívne emócie, no práve o tom je šport. Dnes to bolo len krásne," vyznal sa Zuzula pre TASR.

Rovnako ako ostatní prihliadajúci ocenil rozlúčkový úbor, v ktorom sa Velez-Zuzulová predstavila. Svoje posledné slalomové kolo zašla v ľudovom kroji, prilbu jej ozdobil venček z kvetín:

"Väčšinou to tak býva, že keď niekto končí po dlhej kariére, vždy niečo vymyslí. Myslím si, že kroj bol aj pekná prezentácia Slovenska.

Už koncom januára pri súťažnom návrate vo švajčiarskom Lenzerheide bolo pre Velez-Zuzulovú veľké zadosťučinenie privítanie od súperiek aj tých najzvučnejších mien.

Zuzula potrebuje čas

Lyžiarky opäť prejavili rešpekt v sobotu a znova dokázali, že Slovenku si na okruhu Svetového pohára veľmi vážia: "Myslím si, že Veronika zanechala stopu vo svetovom lyžovaní."

Zuzula stál na trati v spoločnosti dcérinho manžela Romaina Veleza či riaditeľa pretekov žien Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Atleho Skaardala.

Neskôr už nasledovali blahoželania v cieľových priestoroch, ktoré znamenali koniec jednej etapy takisto pre Zuzulu.

Pri lyžovaní zostane, ešte však nie je jasné v akej pozícii. Po emocionálne náročnom období si 58-ročný tréner nechá čas na rozmyslenie, ktorým smerom sa uberie v budúcnosti:

"Je toho všetkého teraz na mňa dosť veľa, aj ohľadne práce. Potrebujem nejaký čas, aby som zvážil, pre akú prácu sa rozhodnem. Určite to bude práca v lyžovaní, ale uvidím, akým smerom sa uberiem.

Povedal som si, že si musím nechať čas, aby to všetko opadlo, lebo bolo potrebné zariadiť dosť veľa vecí aj doma. Nechám si ešte čas, aby som sa rozhodol pre nejakú činnosť."