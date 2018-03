Dunajská Streda zdolala Ružomberok, pomohol jej aj brankár hostí

Hlasy po zápase:

Ton Caanen, tréner Senice: "Chcel by som v prvom rade pogratulovať súperovi. Prvých dvadsať minút sme nezačali dobre, nemali sme také držanie lopty, aké by sme chceli mať. V druhej časti prvého polčasu tak ako aj v druhom polčase sme dominovali, ale všetko sa to skončilo vo finálnej zóne kde sme nedokázali spraviť dobré rozhodnutie a dostať loptu medzi tri tyče, čo je najdôležitejšie. Možno by zápasu svedčala viac remíza, ale taký je futbal. V druhom zápase zo štyroch sme dostali gól z veľkej diaľky. Hráči sú veľmi sklamaný, pretože sme cítili, že zo zápasu sme mohli vyťažiť viac. Je veľmi ťažké brániť takúto strelu. S tým sa nedá ale nič robiť. Ak si zachováme pozitívny prístup a budeme hrať takto, tak to bude dobré."

Ivan Galád, tréner Nitry: "Zápas sa odohral vo veľmi priateľskom a komornom prostredí a mal taký scenár ako celá naša sezóna, úporne bránime a snažíme sa udržať nulu a streliť jeden gól, čo sa nám aj dnes poradilo. Za víťazstvo sme radi, súper ukázal veľa futbalového, máme k nim rešpekt. Moje mužstvo sa konečne potešilo z výhry a dúfam, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Chceli by sme zlepšiť našu ofenzívu, budeme sa o to snažiť v ďalších zápasoch."