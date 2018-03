Shiffrinová: Skončili veľké pretekárky a budú nám chýbať

Veronika Velez-Zuzulová bola jednou z najlepších slalomárok éry, dodala Hansdotterová.

10. mar 2018 o 17:37 TASR

OFTERSCHWANG. Rozlúčka Veroniky Velez-Zuzulovej v dejisku sobotného slalomu Svetového pohára nenechala chladnými ani pretekárky, ktoré sa sústredili na boj o najvyššie priečky.

Zhodou okolností prvé štyri priečky v Ofterschwangu obsadili jej najväčšie súperky z uplynulých sezón.

Petra Vlhová ako krajanka skončila štvrtá a jej vzťah s lúčiacou sa slovenskou lyžiarskou "revolucionárkou" je osobitná kapitola.

Američanka Mikaela Shiffrinová a Švajčiarka Wendy Holdenerová ako prvé dve pretekárky na tlačovej konferencii čelili aj otázke o rozlúčkach Zuzulovej a Rakúšanky Michaely Kirchgasserovej.

Bola to podľa očakávania samá chvála a tretia na stupňoch, Švédka Frida Hansdotterová ešte predtým v mix-zóne pre TASR zdôraznila Veronikinu priateľskú a veselú povahu.

Mikaela Shiffrinová: "Veroniku a Michaelu som sledovala ešte v časoch, keď som sa len pripravovala na vstup do Svetového pohára. Už vtedy patrili medzi špičku slalomu, boli pre mňa inšpiráciou a najmä s Veronikou som to potom riadne okúsila aj osobne, bola to tvrdá súperka.

Dnes to tu bolo zábavné, ale aj smutné, lebo skončili veľké pretekárky ako osobnosti a budú nám chýbať aj ľudsky."

Wendy Holdenerová: "Je to taká škoda, že Veronika končí. Je to skvelé dievča a dnes to bola super rozlúčka. Keď som ju videla v tom oblečení na lanovke, tak sme si zamávali a pripadalo mi to všetko veľmi zábavné.

Chcela som jej dať kyticu kvetov na rozlúčku, to mi žiaľ v týchto okolnostiach pretekov nevyšlo, ale určite ešte bude príležitosť sa s ňou niekedy stretnúť."

Frida Hansdotterová: "My sme tak dlho jazdili spolu a tá rozlúčka bola emocionálna. Bude nám tu veľmi chýbať a je to teda aj trochu smutná rozlúčka. Bola jednou z najlepších slalomárok éry.

A predovšetkým to je priateľská povaha s obdivuhodným prístupom k životu. Všetko robila správne a ja verím, že sa jej bude dariť aj po skončení kariéry. Nech je stále taká veselá."