Taliansko triumfovalo v miešanej štafete, Slováci skončili na 10. mieste

Druhá finišovala Ukrajina a tretie miesto obsadili biatlonisti Nórska.

10. mar 2018 o 18:27 (aktualizované 10. mar 2018 o 19:34) TASR

SP v biatlone - Kontiolahti 2018:

Miešané štafety žien na 2x6 a mužov na 2x7,5 km:

1. Taliansko (Wiererová, Vittozziová, Windisch, Hofer) 1:15:08,3 (1 tr. okr.+13 dobíj.) 2. Ukrajina +1,5 (0+3) 3. Nórsko +9,1 (0+9) 4. Rusko +16,9 (0+7) 5. Francúzsko +1:02,2 (2+6) 6. Švédsko +1:28,3 (1+13) ... 10. SLOVENSKO (P. FIALKOVÁ, I. FIALKOVÁ,BARTKO, OTČENÁŠ) +3:05,7 (2+13)

KONTIOLAHTI. Miešaná štafeta Talianska v zložení Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová, Dominik Windisch a Lukas Hofer zvíťazila vo fínskom Kontiolahti v 7. kole biatlonového Svetového pohára.

S odstupom 1,5 sekundy za ňou finišovala Ukrajina a 9,1 s stratilo na víťaza Nórsko. Slovensko s Paulínou a Ivonou Fialkovými, Šimonom Bartkom a Martinom Otčenášom obsadilo 10. priečku (+3:05,7).

Úplne iné zloženie

Slovensko v tejto sezóne takmer preniklo na medailový stupeň, v Östersunde dobehlo štvrté a ak by na tento úspech v záverečných mix štafetách sezóny vhodne nadviazalo, získalo by aj cenné body do hodnotenia národov.

Nastúpilo však v úplne inom zložení a len P. Fialková sa opäť objavila vo štvorici.

P. Fialková (0+2, 0+1) medzi 23 štafetami až príliš dlho strieľala 'ležku' s 18. miestom, v stoji bola presnejšia i rýchlejšia, čo nemohla povedať Nemka Hildebrandová s trestným okruhom.

P. Fialková sa posunula do odovzdávky dokonca na prvé miesto, jej sestra Ivona však mala v závese ďalšie tri štafety, Francúzsko, Rusko a Bielorusko.

I. Fialková (0+1, 0+1) raz dobíjala na posledný ležkový terč, raz na štvrtý stojkový a keďže Francúzka Bescondová bežala až dva trestné okruhy, Talianka Vittozziová jeden a aj Nórka Eckhoffová sa dosť zdržala, slovenská biatlonistka sa posunula na 2. priečku.

Bartko sanevyhol trestným kolám

Pri odovzdávke bola už prvá pred Ruskom (+0,8), Ukrajinou (+1,0), Nórskom (+3,2) a Talianskom (+6,8).

Šimon Bartko (1+3, 1+3) sa trestnému kolu v 'ležke' neubránil a hneď z toho bola 8. pozícia a strata kontaktu s čelom (+57,3).

V polohe stojmo sa situácia navlas zopakovala a pramenil z toho ďalší pokles, na odovzdávke na 10. priečke (+2:17,9).

Do záverečného úseku vbehli ako prví Taliani s Hoferom, Nóri z T. Boem (+3,3), Rusi s Cvetkovom (+3,8) a Ukrajinci s Pidručným (+4,6).

Definitívne rozhodnutie nepadlo ani po záverečnej streľbe stojmo a až finiš doprial najviac víťaznému Hoferovi. Martin Otčenáš (0+0, 0+2) už na viac ako konečné 10. miesto nemal.

