ONLINE: V šlágri sa stretnú aj Slováci. Škriniar bude čeliť Hamšíkovi

10. mar 2018 o 0:00 SME.sk

Milan Škriniar so svojim Interom Miláno majú výhodu domácej pôdy.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Inter Miláno privíta v šlágri 28. kola talianskej futbalovej súťaže Serie A 2017/2018 SSC Neapol.

V oboch tímoch hviezdia slovenskí futbalisti. V domácom milánskom veľkoklube sa po predsezónnom príchode zo Sampdorie predvádza v skvelom svetle Milan Škriniar, kapitánom hostí je Marek Hamšík.

Pre oba tímy je to veľmi dôležitý zápas. Inter Miláno bojuje o naplnenie predsezónneho cieľa v podobe Ligy majstrov. Na to potrebuje skončiť do štvrtého miesta. V súčasnosti je piaty.

Neapol zase stále ako líder súťaže bojuje o taliansky titul. Naposledy však prehral doma s AS Rím 2:4.

Online prenos: Inter Miláno - SSC Neapol (Serie A 2017/2018)

Zápas je na programe v nedeľu 11. marca o 20.45 SEČ.