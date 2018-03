Trinásťročná Ruska ako prvá v histórii skočila v jednej jazde dva štvorité skoky

Trusovová skočila štvoritý tulup a tiež štvoritý salchov.

11. mar 2018 o 12:12 (aktualizované 11. mar 2018 o 13:26) TASR

SOFIA. Trinásťročná Ruska Alexandra Trusovová predviedla ako prvá krasokorčuliarka v histórii dva štvorité skoky v jednej jazde.

Na juniorskom svetovom šampiónáte v Sofii zvíťazila so ziskom 225,52 bodu.

Moskovčanka skočila ako prvá žena v histórii štvoritý tulup a vo voľnej jazde pridala tiež štvoritý salchov. Ten sa v roku 2002 podaril skočiť Japonke Miki Andovej. Informáciu priniesla agentúra DPA.

"Som veľmi rada, že som vyhrala, no ešte viac ma tešia štvorité skoky. Pripravovala som sa na to a zvládla som to," citoval víťazku portál insidethegames.biz.

MSJ 2018 v krasokorčuľovaní:

Juniori - konečné poradie:

1. Alexej Jerochov Rusko 231,52 b 2. Artur Danielian Rusko 218,76 b 3. Matteo Rizzo Taliansko 211,58 b

Juniorky - konečné poradie:

1. Alexandra Trusovová Rusko 225,52 b 2. Alena Kostorná Rusko 207,39 b 3. Mako Jamašitová Japonsko 195,17 b

Športové dvojice - konečné poradie:

1. Daria Pavľučenková, Denis Chodykin Rusko 180,53 b 2. Polina Kosťukovičová, Dmitrij Jalin Rusko 167,99 b 3. Anastasia Mišinová, Alexandr Galiamov Rusko 167,24 b

Tanečné páry - konečné poradie: