Žilina pomohla vedúcej Trnave, v šlágri kola zdolala bratislavský Slovan

Hlasy po stretnutí:

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Chlapci zápas dobre odpracovali, najmä po mentálnej stránke, nastavenia charakteru a súdržnosti. Taktickou disciplínou v defenzíve sme dokázali zvíťaziť. Chalani to nemali jednoduché, Slovan má svoju kvalitu, ale musia cítiť, že majú potenciál, aby napredovali a vyhrávali zápasy dlhodobo. Víťazstvo s kvalitným súperom na začiatok nadstavby je cenné a vážime si ho. Som rád za to, že sme dokázali reagovať aj na hru súpera, ktorý v závere riskoval."

Martin Ševela, tréner Slovana: "Otvorený zápas z oboch strán s nešťastným koncom pre nás. Vstup do zápasu nebol podľa mojich predstáv, prvý polčas sme neskoro dostupovali do súpera, ktorý, pokiaľ mal loptu, mal dostatok času otáčať hru. Podarilo sa nám vypracovať si šance, ale zlyhali sme v efektivite. Do druhého polčasu sme dobre vstúpili, ale po hrúbke sme inkasovali. Chceli sme ešte niečo spraviť so zápasom, prešli sme na systém s tromi obrancami a mali sme tlak a šance, ale centre nenašli adresáta. Obojstranne to bol zápas hore - dolu, oba tímy chceli vyhrať a tak by to malo byť. Odchádzame zdolaní, čo nás mrzí, ale budeme pracovať na tom, aby sme rozvíjali hráčov do kvality a aby naše zápasy boli víťazné."