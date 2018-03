Nové Zámky sú posledným účastníkom play off, štvrťfinálové dvojice sú známe

Hlasy po stretnutí:

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Mrzí nás, ako to skončilo. Absolútne sme nezvládli záver sezóny a teda ani tento zápas. Nastúpili sme odhodlaní, prvých päť minút sme mali dobrý pohyb, no potom sa na naše hokejky vkradla nervozita. Inkasovali sme v oslabení dvakrát, no súper hral umne, nechcel to otvoriť a my sme iba búšili do dobre organizovanej obrany. Keď už bolo 0:3, tak som poprehadzoval zostavu. V tretej tretine sme už nemali čo stratiť a som rád, že sme ju odohrali tak, ako by sme mali hrať v play off. Bol tam entuziazmus, nasadenie. Poďakovanie patrí aj divákom, ktorý nás povzbudzovali."

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Mne sa tento zápas hodnotí dobre, pretože sme tento rok vyhrali v Banskej Bystrici všetky stretnutia. Pripisujem to jedine kolektívnemu výkonu, zomknutiu celej partie. Dnes nás bolo na ľade menej, ale podporil nás kvalitným výkonom brankár Ivanov. Pred play off je to veľmi dobrý prílev emócií a síl. Verím, že do prvého zápasu s Trenčínom sa dajú dohromady aj ďalší kľúčoví hráči a vstúpime do nadstavbovej súťaže s dobrou náladou a správnou nohou."