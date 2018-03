Brankár Košíc: Nechcem mať po sezóne už o dva týždne

Košičania predĺžili sériu prehier na šesť zápasov.

12. mar 2018 o 10:13 TASR

HC Košice vstupujú do play off v zlej forme.(Zdroj: TASR)

KOŠICE. Rozsiahla maródka, šesť prehier v sérii a v prvom kole obhajca titulu. Hokejisti HC Košice majú pred začiatkom play off starostí vyše hlavy a ani posledný zápas základnej časti proti Zvolenu (0:3) nič nezmenil na ich výsledkovej letargii.

Päť dní do začiatku vyraďovacej časti im padne vhod, na Banskú Bystricu sa potrebujú dať dokopy po všetkých stránkach.

Vyše štyri tisícky divákov v Steel aréne verili, že predzápasová oslava federálnych majstrov spred tridsiatich rokov nebude jediným dôvodom na potlesk. Opak bol však pravdou.

Košičania, ktorí si svojich úspešných predchodcov pripomenuli aj dobovými retro dresmi, pokračovali v matných výkonoch a predĺžili sériu prehier na šesť zápasov. Najviac v doterajšom priebehu sezóny.

"Chceli sme vyhrať a psychicky sa naladiť na play off, ale súper bol omnoho lepší než my. Síce sme sem-tam mali nejaké momenty, keď sme mohli dať gól, ale celkovo boli hostia lepší a víťazstvo si postrážili," uviedol brankár Vladislav Habal pre TASR.

Na zranenia sa nechcú vyhovárať

Na slabých výsledkoch košického tímu majú nemalý podiel početné absencie. V zápase proti Zvolenu opäť chýbali Spilar, Koyš, Klíma, Boltun, Petráš, Ovčačík, Bača i Matejka.

Play off, dvojice: Nitra (1) - Nové Zámky (8) Zvolen (2) - Žilina (7) Trenčín (3) - Poprad (6) Banská Bystrica (4) - Košice (5)

"Myslím si, že to tiež zohralo svoju rolu, ale vyhovárať sa na to nebudeme. Verím, že sa počas najbližších dní uzdraví čo najviac hráčov. Musíme zabudnúť na to, čo bolo v závere základnej časti. Verím, že cez Bystricu postúpime, ja totiž nechcem mať koniec sezóny už o nejaké dva týždne," priznal Habal.

Snaha vrátiť do zostavy čo najviac z absentujúcich hráčov, ale najmä získanie potrebného sebavedomia bude v najbližších dňoch hlavnou témou dňa v košickom tíme.

"Verím, že nám to pomôže. V posledných zápasoch sme naozaj nehrali dobre. Musíme ísť do toho s čistou hlavou od prvého zápasu."

Pred zápasom si v Košiciach pripomenuli federálnych majstrov

Play off je nová súťaž

Práve štvrťfinálová séria Košičanov s Banskou Bystricou sľubuje zaujímavú konfrontáciu.

Hokejisti Bystrice sa na štvrtú priečku prepadli až po poslednom 54. kole, Košičania vo finiši základnej časti nestačili na elitnú štvorku a play off začnú vonku.

Petr Kafka (vpravo) zažije zaujímavý súboj v play off. V Banskej Bystrici zažil najlepšie časy. (zdroj: SITA)

"Ideálne to určite nie je. Play off je však nová súťaž a každý môže zdolať každého. Verím, že na ten záver základnej časti zabudneme a dáme sa dokopy aj zdravotne, aby sme mali aspoň štyri kompletné formácie," poznamenal útočník Petr Kafka, pre ktorého bude séria s Banskou Bystricou pikantná.

V tíme majstra zažil najlepšie roky kariéry.