Björndalen je len medzi náhradníkmi. V Osle však bude súťažiť

Súťaž v Osle je pre mňa v podstate vrcholom sezóny, keďže som sa nedostal na olympiádu, tešil sa biatlonista.

12. mar 2018 o 12:26 Miloslav Šebela

OSLO, BRATISLAVA. Nie je to jeho najlepšia sezóna. Aj legendy starnú. Na olympijské hry v Pjongčangu Oleho Einara Björndalena Nóri nevzdali.

Prečítajte si tiež: Funkcionári ho chceli do tímu pretlačiť. Nórska legenda na olympiádu nepôjde

Nemal formu a za zásluhy by nikto nemal mať miesto isté. Vo Svetovom pohári je medzi Nórmi až siedmy v poradí na celkovom 39. mieste.

Lenže v Pjongčangu sa ukázalo, že 44-ročný Björndalen možno nebude súťažiť vo Svetovom pohári do konca sezóny už vôbec.

Dostal sa totiž do pozície náhradníka v nórskej reprezentácii. Prednosť pred ním mali šiesti biatlonisti, ktorí boli na olympiáde.

Prednosť majú mladí

„Urobili sme nomináciu do Kontiolahti a potom urobíme aj nomináciu do Hollmenkolenu. Björndalen je zatiaľ medzi náhradníkmi,“ hovoril ešte počas olympijských hier športový riaditeľ Nórskej biatlonovej federácie Per Arne Botnan.

“ Bolo by však pekné vidieť ho na pretekoch ešte pred tým ako skončí. „ Halvard Hanevold, bývalý nórsky reprezentant

Fanúšikovia si to začali vykladať tak, že najslávnejší biatlonista histórie sa už možno vôbec nepredstaví vo Svetovom pohári.

„Aj ja by som ho rád znova videl súťažiť v Osle, ale na druhej strane musíme chápať, že je tu šesť ďalších biatlonistov, ktorí majú lepšie výsledky,“ komentoval pre televíziu NKR bývalý reprezentant Halvard Hanevold.

„Bolo by však pekné vidieť ho na pretekoch ešte pred tým, ako skončí," doplnil.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bude to Björndalenov koniec?

Björndalen nakoniec v Kontiolahti súťažil. Do tímu sa dostal vďaka tomu, že ochorel Emil Svendsen. V šprinte dokonca obsadil veterán výborné 12. miesto a v pretekoch s hromadným štartom dobehol na 28. mieste.

V nedeľu večer dostal od šéfa biatlonového zväzu správu, že Svendsen nie je pripravený na návrat, a tak môže štartovať aj tento týždeň v Osle.

„Skvelé správy, pretože práve toto kolo Svetového pohára je pre mňa v podstate vrcholom sezóny, keďže som sa nedostal na olympiádu,“ tešil sa osemnásobný olympijský víťaz pre NKR.

video //www.youtube.com/embed/_-QJhyT-N0A

„V Kontiolahti som mal jedny veľmi dobré preteky, ďalšie mi nevyšli. Dúfam, že v Hollmenkolene sa mi bude dariť. Dám do toho všetko,“ vraví.

Či v budúcej sezóne bude meno najväčšej legendy v pretekoch po prvý raz od roku 1993 chýbať, ešte nie je jasné. Björndalen nikdy nevravel, že toto bude jeho posledná sezóna.

„Uvidím. Musím sa opýtať, čo na to dcéra Xénia. Ak povie áno, ešte rok by som potiahol,“ vravel pre ruskú televíziu Matč TV.