Na trabante nemôžete súťažiť s ferrari. Hokejová liga priniesla kauzy i pochybnosti

Skončila sa základná časť hokejovej Tipsport ligy. Prinášame šesť bodov, ktoré ju najviac vystihujú.

12. mar 2018 o 16:30 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Taká vyrovnaná a dramatická základná časť bola v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži prvýkrát. Minimálne čo sa týka tímov v hornej časti tabuľky.

Víťazom základnej časti sa stali hokejisti Nitry, pričom štvrtá Banská Bystrica stratila na nich len štyri body.

Do play-off sa v poslednej chvíli dostali Novozámčania. Liptovský Mikuláš a Detva budú bojovať o zotrvanie v súťaži.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prinášame šesť bodov, ktoré najviac upútali počas základnej časti - kauzy, sankcie, ale aj rôzne špecifiká.

1. Bez olympijskej prestávky

Prečítajte si tiež: Kluby sa prerátali. Prestávku budú mať všetky ligy, okrem slovenskej

Počas olympijského hokejového turnaja v Pjongčangu sa nehrala KHL, česká, švédska, švajčiarska, nemecká ani fínska najvyššia súťaž. Na Slovensku však liga pokračovala.

Pritom bolo už počas sezóny zrejmé, že viacerí hráči z nej pôjdu na olympiádu. Napokon ich bolo desať.

„Pred olympiádou sa hralo len dva razy do týždňa. A počas nej sa bude hrať bez prerušenia. Je škoda, že sa to takto vyriešilo,“ hovoril rešpektovaný hokejista Michal Handzuš.

Podľa šéfa ligy Richarda Lintnera by však prerušenie sezóny v najlepších hokejových týždňoch bolo veľkým zásahom do kalendára, na ktorý by doplatili fanúšikovia.

„Kluby, ktoré uvoľnia hráčov, si môžu v rámci prípravy na play-off vyskúšať scenáre, keď sa im kľúčoví hráči zrania,“ reagoval Lintner.

2. Zbytočné kauzy a pochybnosti

Neprerušenie súťaže vyvolalo ďalšiu kauzu. Týkala sa trénera Banskej Bystrice Vladimíra Országha, ktorý je zároveň asistentom reprezentačného kouča Craiga Ramsayho.