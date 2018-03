Stretli sa futbalové legendy. Jubilanti si prevzali pamätné predmety

Bývalý slovanista Jozef Čapkovič je jediným slovenským futbalistom, ktorý sa môže pochváliť ziskom titulu majstra Európy aj víťaza PVP.

12. mar 2018 o 18:56 TASR

BRATISLAVA. V Sieni slávy slovenského futbalu v Bratislave sa konalo v pondelok slávnostné stretnutie s futbalovými legendami Jozefom Čapkovičom a Jánom Kocianom.

Od prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika a generálneho sekretára zväzu Jozefa Klimenta si pri príležitosti ich životných jubileí prevzali pamätné plakety a reprezentačné dresy ich menami, resp. s číselnou pripomienkou ich veku.

Operácia kĺbu a pracovné povinnosti

Jozef Čapkovič oslávil sedem krížikov už v januári (nar. 11. januára 1948), bývalý reprezentačný tréner SR Kocian sa v utorok 13. marca dožíva šesťdesiatky.

Na stretnutí mali byť aj dvojička Jozefa Čapkoviča Ján, resp. bývalý reprezentačný tréner Michal Hipp (v utorok 13. marca oslávi 54. narodeniny).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ján Čapkovič sa ale zotavuje po operácii kĺbu a Hippovi účasť znemožnili pracovné povinnosti v klube jeho maďarského prvoligistu Haladás Szombathelyi.

Bývalý slovanista Jozef Čapkovič je jediným slovenským futbalistom, ktorý sa môže pochváliť ziskom titulu majstra Európy aj víťaza PVP.

Ofsajdy kvôli nosu

"Jano je mesiac po operácii a ešte nemôže poriadne chodiť. Mal dve operácie, najprv hrubé črevo, potom kĺb. Ale všetkých pozdravuje a keď som sem išiel, len mi povedal, aby som sa držal. Ja už mám dva roky po operácii kĺbu.

Keď mám pravdu povedať, pripijem si čajom, lebo práve beriem antibiotiká. Ak by som však mohol, určite by som si dal jeden koňačik. To som vždy mohol, len tréner Mišo Vičan mi to vždy nedovolil.

Na archívnej snímke strelci troch gólov Slovana v stretnutí s Barcelonou - zľava - Vladimír Hrivnák, Ľudovít Cvetler a Ján Čapkovič pózujú s víťaznou trofejou. (zdroj: TASR/ČSTK)

Hovoril, že keď sa otočí, dám si aj druhý. Ale keď povedal, že jeden, tak som si jeden dal, lebo väčšinou privrel oči. Ale to len, keď sme dobre hrali, keď nie, tak nič.

Keď sme hrali zle, ani karty nedovolil," podelil sa so spomienkami bývalý obranca, ktorému dal legendárny kouč prezývku "Soso".

"To podľa nosa. Furt si v ofsajde, kvôli nosu, hovoril. Ale keď sme hrali dobre bol som "Sosenko," dodal.

Kováčik: Bolo mi cťou

Úvodné slovo patrilo prezidentovi Kováčikovi. "Mal som to šťastie, že som v Brezne videl hrať Jozefa Čapkoviča na vlastné oči, v auguste 1976. So Slovanom prišiel na prípravný zápas, už ako majster Európy.

A na Jana Kociana som chodil do Banskej Bystrice pravidelne a potom som s ním v Dukle spolupracoval, bolo mi cťou."

Prečítajte si tiež: Kováčik ocenil kvarteto jubilantov

Kováčik spomenul ešte jeden zaujímavý fakt, na ktorý upozornil aktuálny tréner reprezentácie Ján Kozák, ktorý tiež osobne prišiel oslávencom potriasť pravicou. Fakt, ktorý spojil Kozáka s jubilantom Kocianom.

"V jednom zápase sa v národnom tíme títo dvaja páni stretli - v roku 1984 v Grécku, Kozák nastúpil na svoj posledný medzištátny duel, Kocian mal premiéru."

Kocian ako hráč pôsobil v nemeckej Bundeslige, kde neskôr pracoval aj ako asistent trénera v Eintrachte Frankfurt či v 1. FC Kolín.

"Pamätám si na tú situáciu, keď som ako mladý zobák prišiel do reprezentácie. Boli tam hráči ako Láďa Vízek a táto generácia českých hráčov. Pozeral som potom, že Jano Kozák hral posledný zápas a ja prvý.

Bola tam kopa hráčov, ktorí potom začínali s reprezentačnou kariérou ako Ivan Hašek či Pepo Chovanec. Bol to zlomový rok, kedy sa generácia v československom mužstve menila," rozpamätal sa Kocian.