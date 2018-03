Skvelý akrobatický kúsok, chválili Sagana. On reaguje: Nestarám sa o víťazstvá

Peter Sagan skončil druhý v predposlednej, šiestej etape na Tirreno - Adriatico 2018.

12. mar 2018 o 22:09 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Bola to jeho posledná šanca na etapový triumf. Peter Sagan pred predposlednou, šiestou etapou na Tirreno - Adriatico 2018 vedel, že už ďalšiu šancu na víťazstvo mať nebude.

Opäť to však nevyšlo. Tretíkrát skončil druhý.

Napriek tomu je opäť azda najsledovanejším pretekárom. Sedem kilometrov pred koncom totiž priamo pred ním spadol Fernando Gaviria (Quick-Step Floors).

S Kolumbijčanom popadalo ďalších približne dvadsať jazdcov. Sagan nie. Zručne sa mu podarilo vyhnúť pádu. Musel však spomaliť, takmer až zastať.

Následne zvládol aj extrémne rýchlu výmenu bicykla. Nabral veľkú stratu, ktorú napokon dokázal dohnať. Umením, obrovskou rýchlosťou aj s pomocou tímového kolegu Daniela Ossa.

"Sú veci, ktoré v pretekoch jednoducho neviete kontrolovať," povzdychol si Sagan pre Velonews.

Sagan: Nestarám sa o víťazstvá

V závere Sagan bojoval s Kittelom prakticky po niekoľkokilometrovej časovke.

"Dnes som mal smolu aj šťastie zároveň. Prvé miesto by bolo skvelé, no nemusím mať všetko," hovoril Sagan skromne po šiestej etape.

Citovala ho stránka Cyclingnews.

Pri naháňačke za čelnou skupinou Sagan aj efektne preletel kruhovým objazdom. Kým ostatní jazdci ho obišli oblúkom, Sagan poskočil a prešiel cez obrubník. "Aká akrobacia! Skvelý kúsok," chválila Sagana oficiálna stránka podujatia.

"Keď sa to fanúšikom páčilo, som veľmi šťastný. Rád to pre nich urobím. Nestarám sa o víťazstvá, je to viac o šou. Som spokojný s výkonom, no predsa... je to druhé miesto. Nepadol som, som zdravý a to je omnoho dôležitejšie," pokračoval.

Naháňačka sa víťazstvom neskončila

Sagan si napriek hektickému záveru spomína na každý moment. "Bol som na Gaviriovom zadnom kolese, keď spadol. Začal som brzdiť, no niekto do mňa zozadu vrazil a poškodil mi zadné koleso.

10 kilometrov bude mať utorková posledná etapa na Tirreno - Adriatico 2018. Je ňou časovka a najbližšie k celkovému triumfu má Poliak Michal Kwiatkowski.

Dostal som sa späť do balíka, no s poškodeným kolesom sa nedalo pokračovať. Zastavil som (Macieja) Bodnara a snažil som sa vymeniť zadné koleso, no v tom momente prišlo auto a vymenil som si bicykel," vysvetľoval.

V momente, keď by sa iní cyklisti už ani nesnažili vrátiť, Sagan zabojoval. A napokon takmer porazil aj víťaza etapy Kittela.

"Dostal som sa späť, bol som však úplne zničený. Snažil som sa zachovať si nejaké sily na šprint, no skončil som tesne druhý. Posmelilo ma, keď som sa dostal dopredu, vaše nohy však cítia štvorkilometrovú naháňačku," dodal Sagan.

Jeho tím najviac teší, že nespadol. Pretože kým Fernando Gaviria si zlomil kostičku v ruke a musí ísť na operáciu, Sagan bude jedným z najväčších favoritov na sobotňajšej prvej monumentálnej klasike Miláno - San Remo 2018.

"Je skvelé mať také zručnosti. Znamená to, že sa nezranil, čo je skvelé," reagoval športový riaditeľ Patxi Vila.

video //www.youtube.com/embed/cWtOgMc7Tvw