Slováci nebodovali, Gáborík bol na ľade pri všetkých troch góloch súpera

Slovenskí hokejisti sa radovali z výhier, bodovo k nim ale neprispeli.

13. mar 2018 o 6:36 (aktualizované 13. mar 2018 o 7:47) SME.sk

NEW YORK. Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil svoj 600. gól v základnej časti severoamerickej NHL a prispel k triumfu Washingtonu na domácom ľade nad Winnipegom 3:2 po predĺžení.

Rodák z Moskvy potreboval na dosiahnutie tohto míľnika absolvovať v profilige 990 zápasov, dosiaľ všetky odohral za Washington.

Kuznecov: Ja nedám ani 20 gólov za rok

"Je to výnimočné. Samozrejme, že chcem streliť ešte oveľa viac gólov. Momentálne som ich dal 600 a môj najbližší cieľ je posunúť to číslo na 601," uviedol podľa nhl.com Ovečkin.

Stal sa dvadsiatym hráčom histórie, ktorý dosiahol túto métu.

Tridsaťdvaročný krídelník najprv v 5. minúte otvoril skóre stretnutia a neskôr 24. minúte poslal Capitals do priebežného vedenia 2:1.

Víťazný gól strelil jeho krajan Jevgenij Kuznecov.

"Keď vidíte tie zásahy, neuvedomujete si, že boli už 599. či 600. Ale keď sa nad tým zamyslíte, je to naozaj veľa gólov. Ja neviem skórovať 20-krát za rok a on strelil už 600 gólov. Je to veľké množstvo. Je výnimočný talent, to je zrejmé," zamyslel sa Kuznecov.

V drese zdolaného tímu absentoval slovenský útočník Marko Daňo.

Washington sa vďaka víťazstvu dostal na čelo Metropolitnej divízie, v tabuľke Východnej konferencie mu patrí štvrté miesto.

video //www.youtube.com/embed/mJD6Iq5ikDo

Fleury dosiahol výnimočný míľnik

Hokejisti Vegas Golden Knights triumfovali vo Philadelphii nad Flyers tesne 3:2. Za hostí sa bodovo nepresadil Tomáš Tatar, ktorý odohral 13:05 minúty.

Strojcom triumfu Vegas bol brankár Marc-André Fleury, dosiahol 38 úspešných zákrokov a vychytal 400. víťazstvo v základnej časti NHL.

"Je to super. Ide o míľnik, na ktorý budem hrdý, keď ukončím kariéru. Momentálne však stále hrám a už sa teším na ďalší zápas. Je pekné dosiahnuť takýto počet víťazstiev. Všetci, ktorí to dosiahli predo mnou, majú môj obdiv, vzhliadal som k nim. Je fajn, že aj moje meno už jeho medzi nimi," priznal.

Tridsaťtriročný Kanaďan sa stal trinástym gólmanom v histórii a tretím stále aktívnym, ktorí dosiahli túto métu. Pridal sa k Robertovi Luongovi (467) z Floridy Panthers a Henrikovi Lundqvistovi (430) z NY Rangers.

Triumf Golden Knights stanovil necelé tri minúty pred koncom Ryan Carpenter.

Gáborík bol na ľade pri góloch súpera

Marián Gáborík nebodoval pri víťazstve Ottawy nad domácou Floridou 5:3. Slovenský veterán strávil na ľade 13:13 minúty a pripísal si tri mínusové body.

Senators triumfovali napriek absencii najproduktívnejšieho hráča a najlepšieho strelca tímu Marka Stona, ktorý ma zranenú nohu.

Florida prišla o osemzápasovú sériu bez prehry na vlastnom ľade.

"Utvorili sme si dostatok príležitostí, aby sme triumfovali, ale musíme pochváliť súpera. Bojovali a hrali naozaj dobre. Bol to jeden zo zápasov, keď sa môžete snažiť ako chcete, no nepodarí sa vám uspieť," zhodnotil tréner Panthers Bob Boughner.

NHL 2017/2018 - základná časť:

Columbus - Montreal 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Góly: 5. N. Foligno, 8. S. Jones (Atkinson, Panarin), 15. S. Jones (Panarin, Wennberg), 23. Jenner (Wennberg, I. Cole), 58. I. Cole (Wennberg) - 1. Gallagher (Petry), 36. Drouin (Byron)

NY Rangers - Carolina 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Góly: 10. Zuccarello (Pionk, Zibanejad), 22. Vesey (Bučnevič), 32. Namestnikov (Bučnevič, Zibanejad), 53. Vesey (Bučnevič), 58. Zuccarello (Spooner), 60. Vesey (Fast, Zibanejad) - 15. T. Teräväinen (Aho, Pesce), 28. Stempniak (Skinner, D. Ryan), 49. V. Rask

Philadelphia - Las Vegas 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Góly: 22. Giroux (Couturier, Konecny), 48. W. Simmonds (J. Voráček, Gostisbehere) - 7. Haula (Perron, Schmidt), 46. W. Karlsson (Hyka, S. Theodore), 58. Carpenter (Eakin, Bellemare)

/útočník Tomáš Tatar (Las Vegas) odohral 13:05 minúty, prezentoval sa dvoma strelami na bránu a jedným bodyčekom/

Washington - Winnipeg 3:2pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 5. Ovečkin (Carlson, Bäckström), 24. Ovečkin (T. Wilson, Kuznecov), 65. Kuznecov (Stephenson) - 6. Ehlers, 46. Laine (Paul Stastny, Byfuglien)

Florida - Ottawa 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Góly: 33. Dadonov (Bjugstad, Barkov), 38. Matheson (V. Trocheck, Huberdeau), 45. Huberdeau (V. Trocheck, Weegar) - 1. Duchene (Hoffman, E. Karlsson), 16. Pääjärvi (Claesson, Borowiecki), 41. Pääjärvi (Chabot), 57. Duchene (Hoffman), 59. Burrows (Pageau, E. Karlsson)

/útočník Marián Gáborík (Ottawa) odohral 13:13 minúty, na konto si pripísal tri mínusové body, raz vystrelil na bránu a zablokoval jeden pokus súpera/

Anaheim - St. Louis 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Góly: 25. Perry (Getzlaf, Montour), 47. D. Grant (Kelly, H. Lindholm) - 18. Bortuzzo (Pietrangelo, B. Schenn), 23. Barbašev (Sošnikov, Pietrangelo), 37. Sobotka (Schmaltz, Barbašev), 52. Berglund (Brodziak)

Los Angeles - Vancouver 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 22. Toffoli (Muzzin, A. Kempe), 35. Kopitar (Forbort, Doughty), 51. Pearson (A. Kempe, Toffoli)

San Jose - Detroit 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 11. Donskoi (E. Kane, Pavelski), 13. Fehr (Dillon, DeMelo), 22. Labanc (Tierney, Meier), 46. Meier (Bödker, DeMelo), 59. Tierney (Pavelski, Braun) - 6. Daley (Zetterberg, Tyler Bertuzzi), 26. Nyquist (Tyler Bertuzzi, Daley), 46. Zetterberg (Nyquist, Tyler Bertuzzi)