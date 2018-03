Nemecký portál kritizuje Dudu: Hertha doteraz z jeho kvalít neprofitovala

BERLÍN. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda sa javí ako najlepší hráč v kádri Herthy Berlín, klub do neho vkladá veľké nádeje, zatiaľ ich však nenapĺňa, píše nemecký portál tagesspiegel.de.

"Kvalitu, akú Duda má, inak nemáme. Technicky je tu najlepší hráč. Chlapec môže vtlačiť našej hre pečať," nepochybuje o Dudových schopnostiach tréner mužstva Pál Dárdai. Zatiaľ je to však iba teória a Hertha doteraz neprofitovala z kvalít Slováka, konštatuje tagespiegel.de.