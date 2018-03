Dunajská Streda má zaujímavú posilu, získala útočníka z Pobrežia Slonoviny

Mladý útočník patril k najlepším strelcom jedného z najznámejších afrických klubov.

13. mar 2018 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda získal do svojich radov mladého útočníka z Pobrežia Slonoviny, Vakoun Issouf Bayo podpísal s klubom zmluvu do leta 2019.

Informoval o tom oficiálny web DAC.

Dvadsaťjedenročný Vakoun Issouf Bayo sa ako osemnásťročný stal v sezóne 2014/15 najlepším strelcom aj hráčom najvyššej súťaže v rodnom Pobreží Slonoviny.

Vďaka tomu si vyslúžil pozvánku do reprezentácie na kvalifikačné stretnutia, ako aj prestup do jedného z najlepších afrických klubov Etoile Sportive du Sahel. Aj v tuniskom veľkoklube sa stal najlepším strelcom mužstva.

Od sezóny 2016/17 sa v Tunisku zmenili regule súťaže a v jednom zápase mohli nastupovať už len dvaja cudzinci. Bayo preto hrával zväčša za B-tím, pričom však pravidelne zbieral štarty v Africkej lige majstrov, kde platia menej prísne obmedzenia.

Nakoľko sa ale pravidlá súťaže nezmenili, požiadal o zrušenie kontraktu.

„Vakoun Issouf Bayo je mladý útočník, v ktorom vidíme potenciál a svojimi atribútmi zapadá do našej filozofie. Rátame s tým, že potrebuje čas na adaptáciu, ale už teraz vidíme, že vyniká rýchlosťou a silou. Je to typ hráča, ktorý rád hrá do tela a tým sa stáva nepríjemným pre obrancov,“ vyjadril sa pre fcdac.sk športový riaditeľ DAC Jan Van Daele.

Bayo je po momentálne zranenom Souleymanovi Koném druhým futbalistom z Pobrežia Slonoviny v histórii DAC a v klube bude nosiť dres s číslom 15. Trénerovi Rossimu môže byť k dispozícii už na utorkový pohárový duel v Trnave.