Kozák nominoval do Thajska. Kucka ho požiadal, aby ho nezobral

V nominácii Slovenska sú štyria nováčikovia.

13. mar 2018 o 11:11 (aktualizované 13. mar 2018 o 11:52) TASR

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák nominoval 24 hráčov na marcový medzinárodný turnaj Kings Cup v thajskom Bangkoku.

Sú medzi nimi aj štyria nováčikovia - brankár Michal Šulla a obranca Boris Sekulič zo Slovana Bratislava, resp. útočník Erik Pačinda a obranca Ľubomír Šatka z Dunajskej Stredy.

Začnú proti SAE

V kádri nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel. V tíme oproti poslednej nominácii absentujú Vladimír Weiss, Juraj Kucka či brankár Matúš Kozáčik, Matúš Bero a Lukáš Štetina.

Weiss a Bero sú zranení, Štetina je tiež po zranení.

"Mrzia ma aj zranenie Bénesa a Bera. So Štetinom sme sa rozprávali, práve začína trénovať. Škoda Bénesa, ktorému sa to vlečie. Bero má tak dva až tri týždne. Weiss už je v záťaži, hovorili sme s ním a do májového a júnového termínu by mal byť v poriadku. Kucka ma požiadal, aby som ho nenominoval, potrebuje si vyriešiť veci a ja som mu vyhovel," vysvetlil absencie Kozák.

Slováci sa v semifinále 48. ročníka Kings Cupu stretnú na Rajamangala National Stadium vo štvrtok 22. marca so Spojenými arabskými emirátmi (10.30 SEČ). V druhom semifinále nastúpi domáce Thajsko proti debutantovi na turnaji Gabonu.

Slováci turnaj vyhrali v roku 2004.

"Nemám skúsenosti s turnajovým spôsobom zápasov, čo som pri reprezentácii, tak hádam prvýkrát. Dám príležitosť všetkým hráčom, aby sa zorientovali aj oni, aj ja. Sám som zvedavý, ako budú hrať," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii Kozák.

Pačinda dozrel aj futbalovo, aj ľudsky

"Niektorých hráčov sme chceli vyskúšať v januári na prípravnom kempe. To sa nezrealizovalo. Pri brankároch dávam priestor trénerovi brankárov Mirovi Semanovi, ktorý má na nich dobré oko," priznal.

"Sekulič hrá dobre už dva roky. Na poste pravého obrancu máme isté problémy. Čo sa týka Šatku, v defenzíve DAC vytvoril dobrú stopérsku dvojicu a je jej lídrom. Pôsobil aj v zahraničí a chcem mu dať šancu. Pačinda je ľavák, takých v národnom mužstve nemáme veľa. Dozrel aj futbalovo, aj ľudsky," vysvetlil výber nových tvárí Kozák.

Po turnaji v Thajsku sa Slováci predstavia v prípravnom zápase s Holandskom 31. mája v Trnave. Na jeseň už vstúpia do Ligy národov, kde ich čakajú stretnutia s Ukrajinou a Českom, medzi nimi odohrajú aj prípravu so Švédskom v Štokholme.

Zraz reprezentácie bude v nedeľu 18. marca. V pondelok ešte Slovákov čaká vyhlásenie ankety Futbalista roka 2017 a nasledovať bude okamžitý odlet do Thajska.

Nominácia Slovenska na Kings Cup v Thajsku: Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Martin Polaček (FK Mladá Boleslav), Michal Šulla (Slovan Bratislava) Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Boris Sekulič (Slovan Bratislava), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (Inter Miláno), Tomáš Hubočan (Trabzonspor AS), Norbert Gyömbér (FC Bari 1908), Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda), Róbert Mazáň (Celta Vigo) Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Ján Greguš (FC Kodaň), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Filip Kiss (Ettifaq FC), Róbert Mak (PAOK Solún), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Jaroslav Mihalík (MŠK Žilina) Útočníci: Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť)