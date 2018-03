Brunegraf zverejnil svoju premiérovú nomináciu, chýbajú mu viaceré opory

Slovenských mladíkov čaká kvalifikačný dvojzápas proti Albánsku.

13. mar 2018 o 13:22 SITA

BRATISLAVA. Nový hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Oto Brunegraf v utorok oznámil nomináciu na blížiace sa marcové zápasy proti Albánsku (23. 3. o 17:20 v Tirane a 27. 3. o 17:20 v Žiline) v 2. skupine kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie.

Dovtedajší asistent Brunegraf počas minulého týždňa prevzal povinnosti hlavného kouča od Čecha Pavla Hapala, ktorý zamieril na lavičku Sparty Praha.

Svoju budúcnosť nechce Brunegraf riešiť

"Zmena bola veľmi nečakaná, futbalový život to však prináša. V tejto chvíli to je tak, že povediem tieto dva kvalifikačné zápasy, aj keď prvý by som viedol i tak - vzhľadom na okolnosti, ktoré nastali v Španielsku (Hapala rozhodca vykázal a dostal jednozápasový trest - pozn.). V hrubých rysoch sme však mali nomináciu už vykomunikovanú, doriešil som zopár vecí," povedal Brunegraf počas utorkovej tlačovej konferencie v Bratislave.

"Moju budúcnosť by som teraz odložil, nehodí sa to. Treba sa koncentrovať na tieto zápasy. Čaká nás päť zápasov, musíme všetky zvládnuť, ak chceme pomýšľať na postup. Toto odložme na neskôr," pokračoval.

Brunegrafovým zverencom patrí v polčase bojov o ME 2019 v Taliansku v 2. skupine predposledná piata priečka (bilancia 2-0-3), dosiaľ vybojovali šesť bodov.

Na úvod kvalifikácie zvíťazili 2:1 v Estónsku a v Senici 1:0 nad Severnými Írmi, následne ich však pribrzdila popradská prehra 0:2 s Islanďanmi a prehry s favorizovanými Španielmi v Poprade (1:4) aj Cartagene (1:5).

Mladí Slováci potrebujú v zostávajúcich dueloch bodovať naplno, aby si uchovali reálnu šancu na postup.

"S Albáncami máme rovnaký počet bodov. Je to kombinačne silné mužstvo, tri zo štyroch góloch dostali zo štandardiek. V domácom prostredí budú určite veľmi nepríjemní," skonštatoval Brunegraf.

Oto Brunegraf. (zdroj: TASR)

Greifa vymenil Vantruba

V nominácii je 23 hráčov, zraz je v nedeľu 18. marca o 12:00 v Šamoríne. Pre zranenia chýbajú obranca MFK Ružomberok Dominik Kružliak, stredopoliar Borussie Mönchengladbach László Bénes či útočník FC Nitra Tomáš Vestenický, kmeňový hráč Cracovie Krakov.

"Hráči sú v nominácii na základe kvalitných výkonov, ktoré podávajú v kluboch, niektorí chýbajú pre zranenia," prezradil.

"Kružliak má najvážnejšie zranenie, určite bude chýbať. Lukášovi Čmelíkovi nevychádza rok podľa predstáv, bol zranený a potom prišla choroba. Bénes - vyzeralo to optimisticky, no po dlhšom zranení prišlo svalové a nechceme ísť do rizika. Lukáš Haraslín by veľmi chcel, no tréneri ho zatiaľ nechceli do zápasov pustiť. Verím, že s ním budeme môcť na istý úsek rátať," uviedol Brunegraf.

Na margo výmeny brankárov dodal: "Domino Greif je výborný brankár, jeseň mu vyšla. Teraz sa to trochu otáča smerom k Vantrubovi. Je to o aktuálnej forme."

ME budú zároveň olympijskou kvalifikáciou

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie).

Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín. Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu.

Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou - štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.