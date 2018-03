Podáva stabilné výkony. Sekulič po nominácii: Je to veľká česť

Sekulič už je skúsený, nemal by to byť problém, vyjadril sa tréner Kozák.

13. mar 2018 o 17:15 SITA

BRATISLAVA. Kapitán ŠK Slovan Bratislava Boris Sekulič je jeden z kvarteta hráčov (ďalšími sú Michal Šulla, Ľubomír Šatka a Erik Pačinda, pozn.), ktorých si vybral tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák do 24-člennej nominácie na blížiaci sa Kráľovský pohár (King´s Cup) 2018 v thajskom Bangkoku (22. - 25. 3.) a môžu absolvovať debut v súťažnom zápase v najcennejšom drese.

Dvadsaťšesťročný Sekulič (nar. 21. októbra 1991) je rodákom zo srbského Belehradu, slovenské občianstvo má od augusta 2017.

Vďačný za šancu

Defenzívny univerzál môže byť ďalším "cudzincom" so štartom v A-tíme SR, pred ním už Slovensko reprezentovali rodák z nemeckého Hamburgu s togskými koreňmi Karim Guédé (na Slovensku pôsobil v Artmedii Petržalka a Slovane Bratislava) či argentínsky útočník David Depetris (v slovenskej lige hral za AS Trenčín a Spartak Trnava).

"Som vďačný za takúto veľkú šancu. Možnosť reprezentovať krajinu, kde sa cítim ako doma, je pre mňa veľká česť. Len minulé leto som získal občianstvo a zaregistroval som nejaké šumy o reprezentácii, no veľmi som sa na to nesústreďoval.

Len som chcel hrať čo najlepšie za Slovan Bratislava. Teším sa, že mi prišla pozvánka do slovenskej reprezentácie," uviedol Sekulič pre web svojho bratislavského klubového zamestnávateľa po oznámení Kozákovej nominácie.

Kouč národného tímu na utorňajšej "nominačnej" tlačovej konferencii na margo Sekuliča skonštatoval, že ostatné dva roky podáva v Slovane stabilné výkony a pri dlhoročnej opore slovenskej reprezentácie Petrovi Pekaríkovi skúšal Erika Saba i Norberta Gyömbéra, podľa Kozáka to to však nie sú typickí praví obrancovia.

Kozák: Sekulič je skúsený

Februárový žreb v dejisku štvorčlenného turnaja rozhodol o tom, že Slováci si v semifinále zmerajú sily s výberom Spojených arabských emirátov.

V druhom semifinále domáca reprezentácia nastúpi proti Gabončanom. Semifinálové zápasy sú na programe vo štvrtok 22. marca (o 10.30 h SEČ a 13.30 h SEČ), v nedeľu 25. 3. odohrajú duel o 3. miesto (11.30 h SELČ) a finále (14.30 h SELČ).

“ Teším sa už na nových spoluhráčov v slovenskej reprezentácii. Poznám tam síce pár chalanov z ligy či Košíc, no je to v podstate ako ísť do nového mužstva. „ Boris Sekulič, hráč ŠK Slovan Bratislava

Pre SR to sú prvé vystúpenia v tomto roku a aj od novembrových prípravných stretnutí proti Ukrajincom (1:2 v Ľvove) a Nórom (1:0 v Trnave).

"Sekulič už je skúsený, nemal by to byť problém," vyjadril sa tréner slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý ho pozná z účinkovania v Košiciach.

Samotný srbský zadák so slovenským pasom priznal debatu so skúseným 63-ročným trénerom A-mužstva SR:

"Pán Kozák bol v Turecku, pozrel si dva naše zápasy v rámci zimnej prípravy a po jednom z nich sme sa rozprávali. O tomto však reč vôbec nebola," priznal kapitán ŠK Slovan Bratislava.

Dva dôležité zápasy so Slovanom

Sekulič však momentálne myslí najmä na dva tohtotýždňové dôležité súboje v drese Slovana - stredajší domáci duel štvrťfinále pohárového Slovnaft Cupu proti druholigovému Liptovskému Mikulášu a nedeľňajší súboj proti FC DAC 1904 Dunajská Streda v rámci 2. kola skupiny o titul v nadstavbovej časti najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2017/2018.

"Teraz mám v hlave len dva dôležité zápasy so Slovanom. Od nedele potom zo seba vydám všetko, aby som splnil očakávania a presvedčil trénera Jána Kozáka o správnosti nominácie do reprezentácie,“ vyhlásil Boris Sekulič, ktorému blahoželali kluboví spoluhráči:

"To, že som v nominácii, som zistil ešte pred predpoludňajším tréningom. Chalani, ktorí boli okolo mňa, mi samozrejme gratulovali. Po tréningu, keď už bola nominácia oficiálna, som si užil gratulácie i podpichovačky, to je však taká klasika."

Kapitán ŠK Slovan by sa nebránil, keby povolanie do A-tímu SR na Kráľovský pohár do Thajska nebolo v jeho prípade len epizódnou udalosťou.

"Tak ďaleko nechcem rozmýšľať. Teraz som dostal šancu a chcem sa jej chopiť čo najlepšie. Teším sa už na nových spoluhráčov v slovenskej reprezentácii.

Poznám tam síce pár chalanov z ligy či Košíc, no je to v podstate ako ísť do nového mužstva,“ uzavrel Boris Sekulič.