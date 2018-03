Ružomberok si poradil s Popradom a postúpil do semifinále

Hlasy po zápase:

Mikuláš Dvorožňák, asistent trénera FK Poprad: "Bol to pre nás prvý súťažný zápas v tomto roku. Vedeli sme, že na ťažkom teréne to môže byť o jednom góle. Strelili sme ho my, paradoxne však do vlastnej bránky. Súpera sme tým posadili na koňa. Skúsené mužstvo hostí si náskok postrážilo a pridalo aj ďalší gól. Blahoželám Ružomberku k postupu."

Norbert Hrnčár, tréner MFK Ružomberok: "V tejto fáze Slovenského pohára už nebude žiadny ľahký súper. Poprad hrá síce druhú ligu, ale má svoju kvalitu. Očakávali sme náročný zápas, čo sa aj potvrdilo. Mali sme v ňom jediný cieľ a tým bol postup. Sme radi, že sme ho splnili a už sa tešíme na semifinále."