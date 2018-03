Nudný United doplatil na bojazlivosť. Pokoril ho bývalý futsalista

FC Sevilla v odvete osemfinále vyhrala na pôde Manchestru United 2:1. Vybrali sme päť dôvodov, prečo slávny klub vypadol z Ligy majstrov.

14. mar 2018 o 6:10 Pavol Spál

1. Hrdinom bol bývalý futsalista

Ešte pred ôsmimi rokmi hral Wissam Ben Yedder piatu ligu za amatérsky UJA Alfortville, popritom reprezentoval Francúzsko, ale vo futsale.

Od dva roky neskôr upútal škandálom, keď medzi kľúčovými zápasmi baráže o postup na ME do 21 rokov spolu s ďalšími štyrmi spoluhráčmi navštívil nočný klub. Bez dovolenia opustil tím a do dvesto kilometrov vzdialeného Paríža sa dopravil taxíkom.

Francúzi nakoniec baráž nezvládli. Ben Yedder dostal trest a odvtedy za národný tím už nikdy nehral.

V Toulouse sa vypracoval na elitného útočníka a v roku 2016 prestúpil do FC Sevilla za deväť miliónov eur. Už dávno ich splatil.

Sevilla v tejto sezóne už zarobila v Lige majstrov iba na prémiách od UEFA takmer tridsať miliónov eur. Najväčší podiel má na tom práve Francúz Ben Yedder. Zo štrnástich gólov Sevilly dal v najlukratívnejšej súťaži až osem.

V odvete osemfinále Ligy majstrov FC Sevilla vyhrala na pôde slávneho Manchestru United 2:1 a postúpila prvýkrát v dejinách do štvrťfinále. Oba góly dal Ben Yedder.

Wissam Ben Yedder (uprostred) rozhodol zápas s Manchestrom United. (zdroj: TASR/AP)

Do hry pritom naskočil ako náhradník až v 72. minúte. O minútu neskôr skóroval prvýkrát a o štyri minúty pridal aj druhý.

„Reagoval som inštinktívne, bez premýšľania. Tréner nám povedal, aby sme verili, že všetko je možné,“ vysvetľoval podľa uefa.com Ben Yedder.

Francúz má v tomto ročníku Ligy majstrov fantastický priemer, keď skóruje v priemere každých 63 minút. Ben Yedder je najlepším strelcom Sevilly, keď vo všetkých súťažiach skóroval už devätnásťkrát.

"V poslednom čase to so mnou nemal ľahké, ale ukázal, že je rozdielovým hráčom," tešil sa tréner Vincenza Montella.

2. Učeň prevýšil učiteľa

Vincenzo Montella pred dvoma rokmi viedol v Sampdorii Janov slovenského obrancu Milana Škriniara, ale veľa šancí mu nedal. Vyčítali mu, že neodhadol Slovákov potenciál.