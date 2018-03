Tréner Šachtaru: Boli sme lepší ako AS Rím, ale jediná chyba nás vyšla draho

Futbalistom AS Rím stačil v odvete jeden gól na postup do štvrťfinále.

14. mar 2018 o 9:00 SITA a TASR

RÍM. Futbalisti AS Rím sa po desaťročnej prestávke opäť predstavia vo štvrťfinále Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete zdolali Šachtar Doneck 1:0 a keďže v úvodnom dueli v Charkove prehrali 1:2, vďaka gólu na ihrisku súpera postúpili.

Na Stadio Olimpico o všetkom rozhodol Edin Džeko, ktorý sa v 52. minúte po prihrávke Kevina Strootmana vyhol ofsajdovej pasci a chladnokrvne zakončil.

Reprezentačný útočník Bosny a Hercegoviny mohol ešte pridať gólovú poistku, no dvakrát mieril vedľa bránky.

"Bol to veľkolepý večer pre mňa, pre AS Rím i pre našich verných fanúšikov. Postup do štvrťfinále sme si zaslúžili. Prvý polčas odvety nám nevyšiel podľa našich predstáv, no boli sme trpezliví. Vedeli sme, že nám stačí streliť gól a neinkasovať. Krátko po zmene strán sme sa ujali vedenia a potom sme vďaka kolektívnemu výkonu udržali tesný náskok," citovala slová Džeka agentúra dpa.

Brankár nemusel predviesť ani jeden zákrok

Tréner AS Eusebio di Francesco vyzdvihol kompaktnú obranu Rimanov, ktorá nepúšťala Šachtar do vyložených šancí.

AS Rím je aj zásluhou brankára Alissona Beckera jediným tímom v súťaži, ktorý v tejto sezóne doma ešte neinkasoval.

"Brankár Alisson nemusel predviesť ani jeden zákrok, čo svedčí o tom, že naša defenzíva pracovala na jednotku. Na tomto treba stavať aj v ďalších zápasoch. Z uplynulých šiestich duelov v Serii A sme vyhrali päť, teraz sme zdolali Šachtar.

Je to dôkaz toho, že náš tím napreduje. S jedlom rastie chuť. Pred niekoľkými dňami som sa rozprával s trénerom Sevilly Vincenzom Montellom a hovoril som mu, že sa stretneme v Kyjeve vo finále Ligy majstrov. Treba mať smelé ambície e nebáť sa žiadneho súpera," uviedol di Francesco pre uefa.com.

Šachtar je rozčarovaný

Šachtar mal v prvom polčase väčšie percento držania lopty. Hral aktívne a agresívne, snažil sa o nebezpečné brejky, no v koncovke bol bezzubý.

Ani po inkasovanom góle neohrozil bránku AS a sen o historickej účasti vo štvrťfinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa rozplynul.

"Nemá zmysel špekulovať, či je výsledok spravodlivý alebo nie. Mohli sme túto konfrontáciu rozhodnúť už v prvom zápase a do Ríma by sme prišli s väčším náskokom. Hrali sme tu fantasticky, ale urobili sme jednu chybu, po ktorej sme dostali gól.

Na hráčov som pyšný, pretože sme mali držanie lopty na úrovni 60%, a to napriek tomu, že sme na konci zápasu hrali s desiatimi hráčmi. Máme za sebou fantastickú sezónu v LM, keďže sme vyhrali všetky štyri domáce stretnutia. Zdolali sme niektoré skvelé tímy. Boli sme lepší ako AS Rím, ale jediná chyba nás vyšla draho," povedal podľa webu UEFA.com tréner Šachtaru Paulo Fonseca.

"Sme rozčarovaní. Počas odvetného zápasu sme sa dopustili jedinej chyby a tvrdo sme za ňu pykali. Snažili sme sa v prvom polčas streliť gól, ktorý by nám dodal viac sebavedomia, no nepodarilo sa nám to a na začiatku druhého dejstva sme inkasovali. Po vylúčení Ordeca nám už chýbali sily, aby sme strelili vyrovnávajúci gól," zhodnotil zápas obranca Šachtaru Bohdan Butko.