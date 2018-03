Mourinho: Pre United nič nové, vyradil som ho ako tréner Porta aj Realu Madrid

Z vypadnutia nechce robiť drámu.

14. mar 2018 o 11:44 SITA

Rozčertený José Mourinho po zápase rýchlo utekal do kabíny.(Zdroj: TASR/AP)

MANCHESTER. Sme smutní, ale nie je to koniec sveta. Aj týmito slovami charakterizoval José Mourinho nečakanú rozlúčku svojho tímu Manchestru United v osemfinále futbalovej Ligy majstrov.

Po bezgólovej remíze v Seville, v odvete na Old Trafford jeho zverenci prehrali 1:2. Andalúzania sa predstavia v osmičke najlepších v európskom pohári po 60 rokoch.

"Nechcem z toho robiť drámu. Vypadli sme z európskeho pohára, ale nie je to koniec sveta. Je to futbal a v sobotu na nás čaká v FA Cupe ďalší zápas. Nemôžeme sa teda dlho ľutovať či smútiť," vravel José Mourinho pre anglické médiá.

Mourinho: Dvakrát som United vyradil

Fanúšikov United zrejme trochu nahneval vyhlásením, v ktorom si pomohol porovnaním s minulosťou.

"Viem, že v takejto situácii sa Manchester United neocitol po prvý raz. Pamätám si to dobre, keď ho v Lige majstrov medzi najlepšími šestnástimi vyradili FC Porto a Real Madrid v rokoch 2004 a 2013.

V oboch prípadoch som ako tréner sedel na lavičkách tímov, ktoré postúpili," skonštatoval Mourinho aj na webe metro.co.uk.

Po tradičnom pripomenutí vlastnej osoby svojský portugalský kouč nezabudol ani na svojich hráčov. Prekvapujúco ich príliš nekritizoval.

"Snažili sa o čo najlepší futbal, naše predstavenie nebolo zlé, no mali sme proti sebe silného protivníka. V druhom polčase sme si utvorili šance, ale nevyužili sme ich. Prvý gól zmenil nastavenie celého zápasu a my sme ho nestrelili. Prehrali sme, ale to sa vo futbale stáva," zhodnotil Mourinho.

Investovaných 350 miliónov nepostúpilo

Aj keď Mourinho nechcel z prehry robiť tragédiu, španielsky športový denník Marca mu to v kontexte megalomanských nákupov z ostatného obdobia spočítal.

"Ako je možné, že investovaných 350 miliónov neprešlo cez osemfinále?" pýta sa Marca a rozmieňa na drobné.

"Pogba stál 105 miliónov, Mchitarjan 42 (hoci už nie je v tíme - pozn.), Bailly 38, Lukaku 84,7, Matič 44,7 a Lindelöf 35. Tento projekt sa tento rok skončí bez víťazstva v Premier League a nedosiahol úspech ani v Lige majstrov.

Manchester United produkuje futbal, ktorý je vzdialený od toho, čo sa od neho očakávalo. Oba osemfinálové zápasy proti FC Sevilla boli typický príklad."