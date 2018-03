Olympijská víťazka Goggiová získala malý glóbus, zjazd si vyskúšala aj Vlhová

Goggiovej stačilo aj druhé miesto vo finálových pretekoch vo švédskom Aare.

14. mar 2018 o 13:04 (aktualizované 14. mar 2018 o 13:49) SITA

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - finále - Aare (Švéd.) - streda:

Zjazd žien:

1. Lindsey Vonnová USA 55,65 s 2. Sofia Goggiová Taliansko +0,06 s 3. Alice McKennisová USA +0,28 4. Viktoria Rebensburgová Nemecko +0,33 5. Jasmine Fluryová Švajčiarsko +0,37 17. Petra Vlhová Slovensko +1,17

AARE. Talianka Sofia Goggiová sa po prvý raz v kariére stala držiteľkou malého krištáľového glóbusu za sezónne prvenstvo v hodnotení zjazdu vo Svetovom pohári v alpských lyžiarskych disciplínach.

Čerstvej olympijskej šampiónke z Pjongčangu Goggiovej stačilo aj druhé miesto vo finálových pretekoch vo švédskom Aare, kde ju o 6 stotín sekundy zdolala jej hlavná rivalka Američanka Lindsey Vonnová.

Vyhrala o tri body pred Vonnovou

V celkovom sumáre ôsmich pretekov sezóny 2017/2018 Goggiová nazbierala o 3 body viac ako Vonnová. Tretiu priečku si v Aare vyjazdila Američanka Alice McKennisová, za víťaznou krajankou Vonnovou zaostala o 28 stotín.

"Nemala som ľahké obdobie po zimných olympijských hrách. Vravela som si, oukej, mám olympijské zlato, ale chcem aj malý glóbus za zjazd. Keď som v cieli uvidela zelené svetlo, zalial ma pocit šťastia.

Lindsey sa v tej chvíli ocitla pod ešte väčším tlakom. Zvládla ho a napokon to bolo veľmi tesné. Priznávam, bola som veľmi nervózna. Nikdy som nečakala tak dlho na koniec pretekov. Tá radosť potom však stála za to," skonštatovala Sofia Goggiová aj do mikrofónu Eurosportu.

Zjazd v Aare vyhrala Američanka Lindsey Vonnová (uprostred), malý glóbus si domov berie druhý Sofia Goggiová (vľavo). (zdroj: TASR/AP)

Zjazd si vyskúšala aj Vlhová

Zjazd v rámci finále SP si vyskúšala aj Slovenka Petra Vlhová a skončila na 17. mieste s odstupom 1,17 s na víťaznú Vonnovú.

Dvadsaťdvaročnú Liptáčku delilo 9 stotín sekundy od posledného bodovaného 15. miesta, ktoré patrí Nórke Ragnhild Mowinckelovej. Vlhová s výnimkou niekoľkých tréningov a súťaže na nedávnych ZOH v Pjongčangu zjazd dosiaľ prakticky vôbec nejazdila.

Slovenka priebežne prišla o tretiu priečku v celkovom poradí Svetového pohára. O 33 bodov ju predstihla Nemka Viktoria Rebensburgová, v zjazde v Aare senzačne štvrtá. Už istou víťazkou SP je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá v stredu na trati zjazdu chýbala.

"Bola to moja dobrá jazda s maximálnou dávkou rizika. V spodnej časti som sa nevyhla chybičke, ale celkovo som veľmi spokojná. Najmä keď som jazdila pod tlakom. Prehrať o tri body Svetový pohár je tvrdé. Najmä keď si uvedomím, že som už staršia a tých mojich šancí už nebude veľa. Sofia ich bude mať oveľa viac," uviedla Lindsey Vonnová, cituje ju web laola1.at.

Záverečný ôsmy zjazd ženskej časti SP 2017/2018 sa odohral na skrátenej trati, silný vietor a nespevnená podložka v pôvodne vrchnej časti organizátorov prinútili skrátiť zjazdovku z pôvodných 2236 m na 1499 m. Počas pretekov zjazdárkam komplikovalo súťaž aj sneženie.

Konečné poradie vo Svetovom pohári v hodnotení zjazdu

/po 8 pretekoch/