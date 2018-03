Čech sa konečne dočkal jubilea, United v šlágri stačili dve strely

Pozrite si zostrihy z minulého kola aj to, čo futbalové Anglicko čaká v tom budúcom.

14. mar 2018 o 14:50 DIGI Sport, Branko Cap, Martin Panák, SME.sk

Sumár 30. kola - zostrihy zápasov

BRATISLAVA. Van der Sar, Kahn, Schmeichel, Buffon, Casillas, či Seaman. To sú vzory Petra Čecha. Ale legendou Premier League sa stal cez víkend práve on. Konečne chytil penaltu a zaslúžene vstúpil do histórie.

Český brankár čakal na 200. čisté konto v kariére dlho.

Boj o elitnú štvorku

Arsenal zaznamenal aj ďalšie rekordy. Mustafi dal gól s poradovým číslo tisíc na domácom trávniku v súťaži a Özil sa stal najlepším nahrávačom ligy.

Plán priamych prenosov z PL: všetky zápasy vysiela stanica DIGI Sport 1 SOBOTA 17. MARCA : 16:00 Stoke City - Everton FC 18:30 Liverpool FC - Watford FC

Na 50 asistencií potreboval 141 duelov, čím prekonal Cantonu i Bergkampa.

Southampton vyhral iba jeden z ostatných 17 zápasov a klesol na 17. miesto, takže na lavičke skončil tréner Mauricio Pellegrino. Futbalistom Southamptonu sa herne nedarí, ale klubu ekonomicky áno.

Dlhoročné predaje hráčov majú vplyv na súčasný stav. Van Dijk bol extrémnym ziskom pre klub, ktorý bude mať čo robiť, aby sa zachránil medzi elitou. Ostáva už iba 8 pokusov.

Na Old Trafford sa očakávala tradičná remíza gigantov anglického futbalu, ale tri body napokon získali domáci. Manchester United porazil Liverpool 2:1. Stačili mu na to dve strely.

Boj o elitnú štvorku pokračuje a bude mimoriadne napínavý až do posledného kola. Premier League a FA Cup budú dominovať nasledujúcemu víkendu, takže na programe je iba torzo zápasov.

Zákroky 30. kola Premier League 2017/2018

Matthew Ryan z Brightonu chytil penaltu Waynovi Rooneymu, v drese Burnley opäť zahviezdil Nick Pope a tečom sa nenechali prekvapiť Ben Foster z West Bromwich Albion ani Kasper Schmeichel z Leicesteru.

Rýchle reflexy predviedli brankári Jordan Pickford (Everton) a Lukasz Fabianski (Swansea).

Orestis Karnezis v bránke Watfordu síce prehre s Arsenalom nezabránil, no prispel k tomu, že gólov v jeho sieti nebolo viac.

Góly 30. kola Premier League 2017/2018

V prehľade najkrajších zásahov kola nechýba raketová akcia Manchestru United s gólovým zakončením Marcusa Rashforda, Ashley Barnes z Burnley dal krásny gól do siete West Bromwichu a podobne sa presadil aj Cenk Tosun z Evertonu.

Obrovské sebavedomie predviedol Kenedy z Newcastlu a svoje kanonierske schopnosti opäť ukázal útočník Leicesteru Jamie Vardy.

Hráč 30. kola Premier League 2017/2018: Petr Čech (Arsenal)

Český brankár zaznamenal neuveriteľný míľnik, keď v Premier League ako prvý brankár histórie neinkasoval gól v 200 zápasoch.