Predané zápasy neexistujú. Favoritom na titul je tím, ktorý má jedinečného trénera

Medzi najväčších favoritov na titul v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži patria Banská Bystrica, Nitra a Trenčín.

14. mar 2018 o 17:04 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Výsledky zo základnej časti sú zabudnuté. Začína sa nová a atraktívna súťaž, v ktorej sa neodpúšťajú chyby. Záležať bude na každom zápase.

Hráči idú v play off nadoraz, často hrajú so zraneniami a sebazaprením. Nebýva núdza o šarvátky a vypäté situácie. Všetko podmieňujú tomu, aby získali titul a zapálili si majstrovské cigary.

„Play off je spravodlivé, lebo sériu v ňom vyhrá vždy lepšie mužstvo. Hrá sa na štyri víťazné zápasy, takže žiadne výhovorky, že trikrát sme nešťastne prehrali, tu neplatia,“ tvrdí bývalý hokejista Boris Valábik.

Počúvať o predaných zápasoch zamrzí

Do play off vstúpia v najlepšej pozícii hokejisti Nitry. Istotu prvého miesta mali už pred posledným súbojom základnej časti.

Na domácom ľade nastúpili proti Novým Zámkom, ktoré na postup do vyraďovacej časti potrebovali zvíťaziť. Podarilo sa im to 3:2, čím si zabezpečili ôsme miesto. Po zápase nastali tradičné šumy o dohodnutom výsledku.

„Počas kariéry som stále počúval tieto reči. Treba si však uvedomiť, že aj outsider môže zdolať favorita. Ak by to tak nebolo, stávkové kancelárie by skrachovali,“ reaguje Valábik.

Nitrania si pred búrlivými domácimi divákmi len sotva mohli dovoliť vypustiť zápas. V myšlienkach sa však mohli pred začiatkom play off mierne šetriť.