Slovenská vláda na organizáciu hokejových MS 2019 schválila 3,5 milióna eur

Milión eur si rozdelia štadióny v Bratislave a Košiciach.

14. mar 2018 o 16:37 TASR

BRATISLAVA. Na organizáciu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave a v Košiciach schválila vláda v stredu 3,5 milióna eur. Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) pôjde podľa predloženého materiálu na organizovanie šampionátu 2,5 milióna eur.

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave a Steel Aréna v Košiciach si rozdelila zvyšný milión. Po 500 000 eur sa investuje na ich modernizáciu a rekonštrukciu. TASR to potvrdil šéf SZĽH Martin Kohút.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V Bratislave je nutné investovať dva milióny

Prečítajte si tiež: Nesrovnal reaguje na Kohúta: Hokejové MS v Bratislave nie sú ohrozené

Do Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave bude potrebné pre organizáciu majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2019 investovať zhruba dva milióny eur. Takúto sumu odhaduje Bratislava po ukončenej kontrole mestského kontrolóra, priznáva však, že nemusí ísť o konečné číslo.

Štadión pritom prešiel v roku 2011 rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 70 miliónov eur.

Hlavné mesto vo februári oznámilo, že investovať treba najmä do chladiaceho systému, vzduchotechniky, informačnej kocky, do kúpy rolby, sedadiel, mantinelov či do bezpečnostného systému.

"Celková suma na financovanie zlepšenia stavu štadióna je okolo dvoch miliónov eur. Z toho mesto zatiahlo 650 000, ktoré sú v tohtoročnom rozpočte a zhruba 300 000 eur, ktoré boli v rozpočte minulý rok a tie sú už zrealizované," priblížil vo februári mestský kontrolór Bratislavy Peter Šinály.

Ako podotkol, peniaze na tento rok sa týkajú riešenia dvoch kľúčových vecí, a to chladiaceho systému a rolby.

Prioritou v Košiciach sú mantinely a plexisklá

Modernizačné a rekonštrukčné práce do dvoch miliónov eur čakajú pred svetovým šampionátom v ľadovom hokeji v roku 2019 aj štadión v Košiciach. Generálny manažér Steel Arény Igor Havrila pre denník Šport v novembri 2017 povedal, že prioritou je výmena mantinelov a plexiskla.

"Aby sa znížili časté zranenia hláv pri nárazoch, musia byť mantinely o sedem centimetrov nižšie ako súčasné. Čo sa týka skla, nesmie ísť o liate sklá, ale len o plexisklá. Tie majú mať za bránkou výšku 2,5 metra. O tejto zmene rozhodla medzinárodná federácia," uviedol.

“ V Košiciach nemáme vyhovujúceho viedorozhodcu a videoréžiu. „ Igor Havrila, generálny manažér Steel Arény

Od nových mantinelov sa podľa jeho slov automaticky odvíjajú aj nové striedačky a trestné lavice, obe siete za bránkami či hliníkové oblúky.

Zmena sa dotkne aj kamerového systému a rozpoznávania tvárí pri vstupoch na štadión.

"Musíme vymeniť systém. V Košiciach nemáme vyhovujúceho viedorozhodcu a videoréžiu," podotkol Havrila. Spomenul však aj potrebu investovať do rolby, novej výbavy šatní, trafostanice či osvetlenia.