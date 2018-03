Žilina uspela v treťoligových Borčiciach a postúpila do semifinále Slovnaft Cupu

Hlasy po stretnutí:

Alexander Homér, tréner TJ Iskra Borčice: "Favorit potvrdil úlohu. My sme ho chceli potrápiť ešte viac. Do 80. minúty to ešte bolo na vážkach. Posledných 15 minút sme to otvorili a inkasovali. Chceli sme hrať trpezlivo a čakať na chybu súpera."

Adrián Guľa, tréner MŠK Žilina: "Snažili sme sa prispôsobiť dôležitosti tohto súboja. Podstatné je, že sme postúpili a že sú aj hráči zdravotne po zápase OK. Zvládli sme to solídne, hoci na tomto teréne bolo znemožnené hrať pekne. Poistka v podobe druhého gólu prišla, hoci mohla aj skôr. V semifinálovom dvojzápase ale musíme hrať lepšie."