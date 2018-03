Čiliak inkasoval z polovice ihriska: Puk sa mi stratil a neviem kade prešiel, tvrdí

Slovenský brankár Komety Brno inkasoval kuriózny gól.

15. mar 2018 o 15:35 SITA

BRNO. Slovenský brankár Komety Brno Marek Čiliak inkasoval v stredajšom stretnutí štvrťfinále českej najvyššej hokejovej súťaže proti Vítkoviciam kuriózny gól.

Hráči Komety síce triumfovali 3:2, ale Čiliak nebude v dobrom spomínať na 46. min, keď za svoj chrbát pustil nahodený puk od súperovho hokejistu Ondřeja Romana z polovice ihriska.

Z pohodlného vedenia o dva góly tak napokon ešte vznikla dráma so šťastným koncom pre 27-ročného brankára.

Video tu >>> Pozrite si kuriózny gól v bránke Mareka Čiliaka tu >>>

"Vedel som, že vystrelil, ale potom som hľadal puk. Úplne sa mi stratil, neviem kade to prešlo. Až keď bolo neskoro, cítil som, že sa mi dotkol ruky a skončil v bránke. Tiež som sa čudoval," opísal nešťastnú situáciu podľa hokej.cz rodák zo Zvolena.

"Chcel som to nahodiť na bránku, aby sme získali napríklad vhadzovanie v útočnom pásme. Neviem, či pred brankárom niekto prešiel a on to nevidel, ale trafil som to dobre," tešil sa strelec Vítkovíc Roman.

Čiliak bol okrem tohoto zaváhania oporou svojho tímu a zastavil 37 striel hráčov súpera.

"Našťastie sme zvíťazili a to je dôležité," skonštatoval. Pozitívne sa to snažil vnímať i autor víťazného zásahu Martin Nečas. "Vítkovice veľa šancí nemali a zrazu dali takýto gól.

Musím priznať, že nás to trošku znervóznilo. Neviem, ako to tam spadlo, ale občas sa také veci dejú. Aspoň to bola skúška pre náš tím, či vedenie udržíme a udržali sme ho," povedal. Brno vedie v sérii 2:0.