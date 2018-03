Borbély: Chcel som byť novinárom. Podľa otca by som však za komunizmu skončil v kotolni

Vraj ste chceli byť novinárom. Je to pravda?

„Počas celej strednej školy som si bol istý, že budem športovým novinárom. Chcel som študovať žurnalistiku.“

Napokon ste však vyštudovali psychológiu. Prečo?

„Môj otec bol, takpovediac, prírodný psychológ a odhadol moju mentalitu. Podľa neho by som za komunizmu po dvoch rokoch aktívnej činnosti novinára skončil v kotolni. Bol si istý, že by som prišiel do kolízie s ideológiou.

Každý, kto mal o čosi divergentnejšie myslenie, musel prísť do ideologickej kolízie s vtedajším režimom. Myslím si však, že počas komunizmu skončiť v kotolni nebolo zlé. Tam mohol človek študovať, vzdelávať sa. Otec ma preto presviedčal, aby som radšej študoval psychológiu, sociológiu alebo filozofiu. Vybral som si psychológiu.“

Kedysi boli tvárami športových značiek či stávkových kancelárií športovci. Teraz športovcov v reklamách nevidno, no vy ste tvárou Niké. Čím to je?

„Tiež som bol prekvapený, keď sa pred rokom za mnou zastavili z reklamnej agentúry a ponúkli mi spoluprácu s firmou Niké. Zapáčila sa mi myšlienka reklamy a napokon som aj zistil, že to nie je nič jednoduché.

Reklamu, v ktorej hrám trénera, sme natáčali mnohokrát. Po osemhodinovom natáčaní, počas ktorého som prepotil tri košele, som začal byť aj nervózny. Musím však vyzdvihnúť profesionalitu celého štábu, zásluhou ktorého bol výsledný efekt excelentný.“

Vysvetlili vám, prečo si vybrali práve vás?

„Dodnes neviem, ako sa ku mne dostali. Zrejme sledovali spolukomentovanie a analytické štúdiá zápasov Ligy majstrov, ako inak? Z Nových Zámkov ma predsa nemôžu poznať. Pravdepodobne z toho, čo videli v televízii, ich zaujal môj verbálny prejav.“

Bola to aj pointa tej reklamy. Futbaloví fanúšikovia pri pive neraz vtipkujú, že ste nemali takú úspešnú trénerskú kariéru, lebo hráči nerozumeli špecifickému spôsobu vyjadrovania, ktorý používate. Môže na tom niečo byť?

„Tak tomuto hovorím, že je to parádne vykonštruovaná špekulatívna otázka. Ale to by asi najlepšie vedeli posúdiť hráči, ktorých som trénoval. Isteže, občas som hodil do pľacu nejaký druhosignálny klenot na oživenie koncentrácie hráčov pri taktickej príprave mužstva.

Ale verte mi, že prevládal variabilný slovník zlatého slangového štandardu podporený občasnými prvkami verbálneho suterénu často okorenený expresívnou pejoratívou, ktorá bola najmä v polčasových prestávkach najefektívnejšia z hľadiska mobilizácie mužstva.“

Aká časť vašich príjmov je za spolukomentovanie a z reklamy?

„Nemám problém sa o týchto veciach baviť aj verejne, no nemyslím si, že je dôvod to naťahovať. Sú to veľmi skromné čísla.