Fanúšikov Jágrovho Kladna ohrozoval muž s nožom, hráčov vyzýval k boxu

Na štadióne v Kladne musela zasahovať polícia.

15. mar 2018 o 16:18 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Na tréning hokejistov českého druholigistu z Kladna sa prišli pozrieť aj stredoškoláci z Litoměřic so svojou profesorkou. Chceli vidieť individuálnu prípravu legendárneho Jaromíra Jágra, ktorý sa zotavuje zo zranenia kolena.

Lenže namiesto toho zažili stresujúce chvíle.

Počas dopoludňajšieho tréningu ich totiž ohrozoval neznámy muž s nožom v ruke. Študentom a ich profesorke sa vyhrážal, že ich prereže.

Následne vyzýval prítomných hráčov, aby si s ním dali boxerský súboj.

Keď muž odmietol počúvnuť výzvy na opustenie štadióna, vyšiel v korčuliach na ľad a pukmi ohrozoval správcu ľadovej plochy, informuje portál Vaše Kladno.

"Neostávalo nám nič iné, iba privolať mestskú políciu. Prišla veľmi rýchlo a zásah bol v rámci možností perfektný. Aj touto cestou policajtom ďakujem za vyriešenie problémov," uviedol riaditeľ štadióna Josef Poláček pre spomínaný portál.

Policajti muža spacifikovali a odviezli na vyšetrenie. "Či na duševné, nie je známe," dodáva Vaše Kladno.

Zásah mestských policajtov:

video //www.youtube.com/embed/RwSEt8Z7O-A

Hokejisti Kladna sa momentálne pripravujú na tretí zápas finálovej série druhej českej najvyššej súťaže proti Českým Budějoviciam. V sérii hranej na štyri víťazstvá vyhrávajú už 2:0 a na dosah majú postup do baráže o najvyššiu súťaž.

Napriek tomu sú vo zvláštnej situácii. Jágr po príchode z NHL odohral za klub iba dvanásť duelov. Aby mohol hrať v baráži, musí ich mať na konte pätnásť.

V prípade, že by Kladno vyhralo sériu 4:0, Jágra by od účasti v baráži delil iba jeden zápas a nemohol by v nej nastúpiť.