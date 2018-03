Šprint v Holmenkollene prekvapujúco vyhral Nór L'Abee-Lund, Slovákom sa nedarilo

L'Abee-Lund ešte nikdy predtým nezvíťazil v Svetovom pohári.

15. mar 2018 o 16:35 TASR

Výsledky

šprint na 10 km:

1. Henrik L'Abee-Lund Nórsko 26:10,3 (0 tr. okr.) 2. Johannes Thingnes Boe Nórsko +6,1 (1) 3. Martin Fourcade Francúzsko 6,9 (0) 4. Julian Eberhard Rakúsko 7,1 (1) 5. Lukas Hofer Taliansko 15,5 (1) 62. Matej KAZÁR Slovensko 2:21,1 (2) 73. Martin OTČENÁŠ Slovensko 2:31,7 (1) 78. Tomáš HASILLA Slovensko 2:38,9 (2)

HOLMENKOLLEN. Nór L'Abee-Lund sa stal víťazom šprintu 8. kola Svetového pohára biatlonistov.

Na 10 km trati v nórskom Holmenkollene zdolal krajana Johannesa Thingnesa Boea o 6,1 sekundy a vedúceho muža priebežného poradia SP Francúza Martina Fourcada o 6,9.

Fourcade si výsadné postavenie v sezóne trochu narušil v Kontiolahti, keď mu žalúdočné problémy znemožnili štartovať v šprinte.

Hlavne preto ho v priebežnom hodnotení tejto disciplíny preskočil J.T.Boe o 25 bodov.

Po problémoch s paličkou ešte pred prvou streľbou stratil M. Fourcade zopár cenných sekúnd, 'ležku' zastrieľal čisto, no na medzičase bol od neho rýchlejší Nór J.T. Boe o 12 sekúnd a okrem neho pred ním ďalší štyria.

L'Abee-Lund vyhral prvýkrát

V miernom snežení sa nedarilo Nemcovi Schemppovi, dovedna až so štyrmi trestnými okruhmi. Veľké ambície s čistou streľbou naznačil Rus Šipulin i jeho krajan Garaničev.

M. Fourcade na lyžiach postupne pridával tempo, po 'stojke' už bol na medzičase pred ním len J.T. Boe o 4,4 sekundy a L'Abee-Lund o 3,3 s.

Obaja Nóri už vyššie Francúza nepustili. J.T.Boe po tom, čo nabral trestný okruh na druhom stojkovom terči, sa síce spomalil, no s najlepším medzičasom dlho atakoval svojho krajana, až s ním napokon prehral o 6,1 s.

Tridsaťjedenročný L'Abee-Lund ešte nikdy predtým nezvíťazil v SP, dosiaľ mal na konte len dve tretie miesta.

Najlepším Slovákom bol Kazár

Zo slovenskej trojice medzi 104 štartujúcimi podal najlepší výkon Martin Kazár, no ani on do sobotných stíhacích pretekov nepostúpil.

Martina Otčenáša (streľba 0-1) podržala presná 'ležka', už menej 'stojka' s nevybieleným tretím terčom a ešte menej pomalý beh.

Matej Kazár (1-1) zasa minul tretí ležkový terč, potom úplne posledný 10-ty. Tomáša Hasillu (0-2) neposlúchol prvý a piaty stojkový terč.

Priebežné hodnotenie SP (18 z 22 pretekov):

1. M. Fourcade Francúzsko 936 2. J.T. Boe Nórsko 899 3. Anton Šipulin Rusko 591 4. Arnd Peiffer Nemecko 559 5. Jakov Fak Chorvátsko 528 64. Martin Otčenáš Slovensko 35 72. Matej Kazár Slovensko 23

SP v šprinte (7 z 8):