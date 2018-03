Meszároš: Mohol som hrať v Trenčíne či Nitre a na olympiádu by som zrejme išiel

Ešte nikdy som v živote nezažil, že prvého marca mám po sezóne, hovorí hokejista Andrej Meszároš.

16. mar 2018 o 22:43 Juraj Berzedi

Po poslednom zápase Slovana Bratislava v neúspešnej základnej časti KHL na vás bolo vidieť sklamanie. Ako sezónu hodnotíte s odstupom pár dní?

Aj na tieto otázky reagoval Andrej Meszároš: Má v pláne ostať v Slovane aj v ďalšej sezóne?

Bude ako kapitán požadovať garancie, aby sa v Slovane zlepšila finančná situácia aj skladba mužstva?

Čo cítil, keď uvideli olympijskú nomináciu, v ktorej chýbalo jeho meno?

Ako reagovali spoluhráči na to, že žiadny slovanista nebol na olympiáde?

Keby sa ozval generálny manažér Miroslav Šatan s ponukou ísť na svetový šampionát, zvážil by ju?

„Takisto, nič sa nezmenilo. Naďalej som sklamaný, že sme so Slovanom nepostúpili do play off, a že som sa nedostal na olympiádu. Verím, že postupne to všetko opadne.“

V Slovane ste hrali druhú sezónu. Ako vnímate účinkovanie mužstva v KHL?

„Ani v jednom ročníku sme nepostúpili do play off, čo sa vždy hodnotí ako neúspešná sezóna. Môžu za to viaceré aspekty. Hráči prichádzali počas sezóny, vymenil sa tréner, ale sú aj iné vplyvy, o ktorých sa hovorí.“

Zrejme narážate na finančnú situáciu. Ako sa hrá bez výplaty?

„Je to ťažké. S chalanmi sa o tom v kabíne bavíme, rozoberáme to. Keď nastúpime na zápas, snažíme sa na to nemyslieť. Niekde vzadu v hlavách to však máme. Je náročné ísť každý deň trénovať a hrať s pocitom, že nemáme niečo vyplatené. Je na každom, ako sa s tým vyrovná. Veríme, že Slovan dotiahne svoje záväzky čo najskôr.“

Mali ste ako kapitán špeciálne úlohy? Museli ste viac komunikovať s vedením klubu či upokojovať situáciu v kabíne?

„Boli sme na to traja. Okrem mňa ešte Ivan Švarný a Michal Sersen, ktorí sme chodili hore za vedením či trénermi. Čo sme sa dozvedeli, sme následne hovorili spoluhráčom.

Nie je to príjemné, keď sa vás každú chvíľu niekto pýta, kedy prídu peniaze a stále to riešiť dokola. Pre všetkých z nás by bolo lepšie, keby výplata chodila načas.“

Už ste počas kariéry zažili niečo podobné?

„V zámorí nikdy. Pol sezóny som hral v Novosibirsku, kde tiež meškali výplaty. Tam nás však platili každé dva týždne, takže to bolo trochu iné. Momentálne mám už všetko doplatené.“

Má zmysel, aby Slovan hrával KHL napriek neustálym finančným ťažkostiam? Nebolo by lepšie vrátiť sa do slovenskej ligy?