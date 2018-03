Arsenal pocestuje do Moskvy, Atletico Madrid čaká Sporting Lisabon

Pozrite si žreb štvrťfinále Európskej ligy.

16. mar 2018 o 13:23 (aktualizované 16. mar 2018 o 14:15) TASR

NYON. Futbalisti Atletica Madrid sa vo štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2017/2018 stretnú so Sportingom Lisabon.

Žreb štvrťfinále EL 2017/2018: RB Lipsko - Olympique Marseille Arsenal Londýn - CSKA Moskva Atletico Madrid - Sporting Lisabon Lazio Rím - FC Salzburg

Ďalšie dvojice tvoria RB Lipsko - Olympique Marseille, Arsenal Londýn - CSKA Moskva a Lazio Rím - FC Salzburg.

Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Slovenský futbal stratil svoje hráčske zastúpenie po vypadnutí Viktorie Plzeň, nad sily českého majstra bol Sporting Lisabon aj napriek dvom gólom Mareka Bakoša vo štvrtkovej osemfinálovej odvete v Štruncových sadoch.

V osudí figurovalo osem tímov z ôsmich rozličných krajín, medzi nimi prekvapujúco FC Salzburg a CSKA Moskva, ale aj favorizované Atletico a Arsenal Londýn.

Anglický tím sa v boji o postup do semifinále stretne s CSKA Moskva, ktorý prešiel v osemfinále cez Olympique Lyon, Arsenal vyradil AC Miláno.

Prvé zápasy štvrťfinále sú na programe vo štvrtok 5. apríla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Finále sa uskutoční 16. mája v Lyone.

Zápasový kalendár EL 2017/2018: 5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále 12. apríla: odvety štvrťfinále 26. apríla: 1. zápasy semifinále 3. mája: odvety semifinále 16. mája: finále (Lyon)

Reakcie na žreb (zdroj: uefa.com):

Andoni Zubizaretta, športový riaditeľ Ol. Marseille: "Lipsko má ofenzívne ladený tím, hrá podobným štýlom ako my. Uvidíme, či sa nám podarí udržať súčasnú formu a prebojovať sa do semifinále. Sme radi, že sme sa dostali až do tejto fázy a sme jediným tímom reprezentujúcim francúzsky futbal v záverečných bojoch európskych pohárov."

Viktor Gončarenko, tréner CSKA Moskva: "Bude to opäť fantastický zážitok pre našich fanúšikov. Po Manchestri United uvidia ďalší anglický veľkoklub. Štadión bude plný a my sa pokúsime súperovi sťažiť rolu favorita."

Ralph Hasenhüttl, tréner Lipska: "Po dvanástich zápasoch naša spanilá jazda Európou pokračuje, tešiť sa môžeme na ďalšie dva. Môžeme byť hrdí na to, čo sme zatiaľ dosiahli. Považujem za miernu nevýhodu, že prvý zápas hráme doma. Máme však skutočne zaujímavého súpera a rozhodne ďalšiu šancu zabojovať o postup. Sme šťastní."