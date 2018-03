Hapal zažije pražské derby prvýkrát ako tréner: Nepremýšľame o tom, žeby sme neuspeli

Pred 18 rokmi prežil derby v drese Sparty z pozície náhradníka.

16. mar 2018 o 19:12 SITA

PRAHA. Bývalého trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavla Hapala čaká v sobotu domáca premiéra na lavičke Sparty Praha.

A nebude to hocijaký zápas, ale mestské derby so Slaviou. Pre štyridsaťosemročného kouča to bude druhý zážitok z merania síl dvoch najslávnejších českých klubov - pred 18 rokmi ho prežil v drese Sparty z pozície náhradníka.

"To, že som bol vtedy pri tom, je pre mňa dôležité. Spoznal som, čo to znamená, v akom nasadení takýto duel prebieha a teraz z toho môžem čerpať," povedal Hapal pre iDnes.cz.

Výsledok bude veľmi dôležitý

V jeho kádri figuruje mnoho cudzincov a Hapal priznal, že sa svojim zverencom pokúsil vysvetliť špecifiká nadchádzajúceho duelu.

"Od minulého stretnutia s Karvinou vysvetľujeme hráčom, čo ich čaká. Verím, že budú pripravení aj tí, ktorí prišli v zime a nezažili jesenný prvý zápas."

Pre sparťanov bude výsledok dôležitý aj z pohľadu umiestnenia v tabuľke. Hoci na prvú Plzeň zaostávajú o priepastných 14 bodov a prakticky sa ich boj o titul už netýka, v hre je druhá priečka zaručujúca predkolo Ligy majstrov.

video //www.youtube.com/embed/QNueW5TAPo0

Hapal: Nepremýšľame o tom, žeby sme neuspeli

Tú okupuje práve Slavia s náskokom siedmich bodov pred Spartou. "Nepremýšľame o tom, žeby sme neuspeli," prezradil Hapal, ktorý čaká na svoje prvé víťazstvo vo funkcii trénera pražského tímu.

V minulotýždňovej premiére jeho mužstvo remizovalo na pôde Karvinej 1:1.

Jeho náprotivkom bude Jindřich Trpišovský, ktorý sa ujal funkcie trénera Slavie v decembri. Pre neho to bude rovnako prvé derby v úlohe hlavného trénera.

"Študovali sme spolu na trénerskú licenciu. Poznáme sa dobre a môžem povedať, že sme kamaráti. Nemáme medzi sebou žiadne problémy a verím, že sa to nezmení," dodal Pavel Hapal.

Zápas Sparty Praha so Slaviou je na programe v sobotu od 17.30 h.