Obaja sa vytrápili. Semifinalistov v Indian Wells doplnili Del Potro a Raonic

Postupujúci potrebovali na postup tretí set.

17. mar 2018 o 7:08 SITA

INDIAN WELLS. Kanaďan Milos Raonic a Argentínčan Juan Martín Del Potro utvorili druhú semifinálovú dvojicu vo dvojhre na tenisovom podujatí ATP World Tour Masters 1000 BNP Paribas Open v americkom Indian Wells v Kalifornii.

Indian Wells - štvrťfinále: Milos Raonic (Kan.-32) - Sam Querrey (USA-18) 7:5, 2:6, 6:3 Juan Martín Del Potro (Arg.-6) - Philipp Kohlschreiber (Nem.-31) 3:6, 6:3, 6:4

Obaja sa vo štvrťfinále potrápili v trojsetových drámach.

Raonic nasadený ako tridsiaty druhý zdolal turnajovú osemnástku Američana Sama Querreyho za 111 minút 7:5, 2:6, 6:3. Šestka podujatia Del Potro si poradil s Nemcom Philippom Kohlschreiberom (31.) za 128 minút 3:6, 6:3, 6:4.

Už od štvrtka sú známi prví dvaja semifinalisti - obhajca titulu Švajčiar Roger Federer a Chorvát Borna Čorič.

Deviate víťazstvo za sebou

Del Potro stále čaká na prvý titul z podujatia prestížnej série ATP Masters 1000, v Indian Wells si zahral vo finále v roku 2013 (prehral s Rafaelom Nadalom) a v semifinále aj dva roky predtým.

Víťaz turnaja v Acapulcu si triumfom nad Kohlschreiberom pripísal deviaty víťazný zápas v sérii.

"Nebolo to ľahké, to asi každý videl. Trpezlivo som čakal, kým sa dostaví vyšší stupeň mojej hry a po prvom sete to prišlo. Najmä som našiel spôsob, ako lepšie returnovať," skonštatoval 29-ročný Del Potro podľa webu ATP World Tour.

Raonic: Musím byť disciplinovaný od začiatku

O dva roky mladší Raonic bol v Indian Wells Tennis Garden v lokalite Coachella Valley pri Palm Springs vo finále už pred dvoma rokmi, vtedy nestačil na Novaka Djokoviča. V semifinále si zahral aj v sezóne 2015.

Proti Querreymu ukázal najmä v závere zápasu výborný tenis, od stavu 3:3 v treťom sete už nepovolil súperovi ani gem. Raonic ukončil súboj so 43 víťaznými údermi a 25 nevynútenými chybami.

"Bolo to veľa dobrých vecí, som spokojný so svojou hrou. Ak však chcem byť naďalej úspešný, musím byť disciplinovaný od začiatku až do konca. V tomto zápase to bolo miestami hore-dolu," vravel Raonic.