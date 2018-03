Trnava nevyužila vylúčenie Pečovského a v šlágri remizovala so Žilinou

Hlasy po stretnutí:

Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Bol to seriózny zápas, aký býva medzi Trnavou a Žilinou. Boli sme lepší, aj keď niekto môže tvrdiť, že lepšia bola Žilina. Výsledok nás trochu sklamal, no získali sme aspoň bod. Musím povedať, že naďalej sa zlepšujeme a boli sme určite lepší ako pred polrokom. O dva týždne nás čaká ďalší ťažký zápas, uvidíme, ako nám to pôjde ďalej."

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Bol to dramatický zápas viac o nasadení ako o kráse. Mali sme dve šance, no vo finálnej fáze nám chýbala šťava. Súper mal z nás určite rešpekt, zbierali sme odrazené lopty. V druhom polčase sme chceli rozhodnúť, ale vylúčenie Pečovského nám narušilo plány. S dnešnou Trnavou sme chceli získať aspoň bod, to sa nám podarilo, aj keď mne osobne tam chýbalo viac futbalovej krásy."