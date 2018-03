Sagan jazdil rozumne, nechyboval. Nibali však dokázal, čo malo byť nemožné

Vincenzo Nibali vyhral klasiku Miláno – San Remo po sólovom úniku. Peter Sagan skončil šiesty.

17. mar 2018 o 19:01 (aktualizované 17. mar 2018 o 20:42) Miloslav Šebela

BRATISLAVA, SAN REMO. Víťazstvo po sólovom úniku? Vraj je to už na monumentálnej klasike Miláno - San Remo v súčasnosti takmer nemožné.

„V posledných kilometroch idú cyklisti takou vysokou rýchlosťou, že ujsť súperom a udržať sa vpredu vyžaduje obrovské množstvo energie,“ vysvetľoval športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Patxi Villa pre Velonews.

Prečítajte si tiež: Sagan sa víťazstva na Miláno - San Remo opäť nedočkal, triumfoval Nibali

„Veď kedy naposledy sa to niekomu podarilo? Myslím si, že to už je hádam pätnásť rokov," doplnil.

Presne tak. Roky to nik nedokázal, no nie že by sa o to nikto nepokúšal. Ba naopak. Takých pokusov boli desiatky, lenže všetky boli márne. Osamotený cyklista proti presile má minimálne šance.

Aj vlani sa o rovnaký spôsob pokúšal Slovák Peter Sagan, lenže hneď sa za neho zavesili dvaja súperi a nakoniec neuspel. Vyhral Poliak Michal Kwiatkowski.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Šprintérom vyfúkol triumf

Už len vrhnúť sa do súboja proti skupine rozbehnutých šprintérov v závere klasiky Miláno - San Remo chce veľkú odvahu.

Pre mnohých to je misia bez úspechu.