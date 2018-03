Nitra po výhre nad Zlatými Moravcami suverénne vedie skupinu o záchranu

Hlasy po stretnutí:

Ivan Galád, tréner Nitry: "V peknom futbalovom prostredí sme odohrali pekný zápas. Veľmi sa tešíme z tohto víťazstva. Mladý Fábry dal prvý ligový gól. Škoda, že zápasu chýbala patričná divácka kulisa."

Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Chceli sme prerušiť negatívnu sériu, ale stretli sme sa so súperom, ktorý má svoju kvalitu. Bol to zápas o prvom góle. Mladý Fábry to trafil perfektne. S remízou by sme boli spokojní, ale musím uznať kvality súpera. Myslím si, že víťazstvo Nitry bolo zaslúžené."