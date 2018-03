Petra Vlhová - Obrovský slalom - Ženy - Aare 2018 - Online prenos - 2. kolo

Sledujte online s nami.

18. mar 2018 o 0:00 SME.sk

AARE. Svoj prvý cieľ nesplnila. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v sobotňajšom finálovom slalome vo švédskom Aare až jedenásta, hoci bola po úvodnom kole tretia.

Svetový pohár - celkové hodnotenie: 1. Mikaela Shiffrinová - 1773 b 2. Wendy Holdenerová - 1168 b 3. Viktoria Rebensburgová - 977 b 4. Sofia Goggiová - 958 b 5. Petra Vlhová - 888 b 6. Tina Weiratherová - 887 b 7. Michelle Gisinová - 868 b 8. Ragnhild Mowinckelová - 849 b

V konečnom hodnotení najtočivejšej disciplíny tak skončila na štvrtom mieste. Jej ambíciou bolo pódiové umiestnenie, ktoré jej uniklo o dva body.

Vlhovej druhým cieľom je skončiť do piateho miesta v celkovom hodnotení Svetového pohára. No bude to mať veľmi náročné.

Vlhová ešte nikdy nebola vo Svetovom pohári vyššie ako na siedmom mieste. Najväčšiu šancu predstihnúť ju má Nórka Ragnhild Mowinckelová, ktorej patrí v hodnotení obrovského slalomu štvrté miesto, Vlhová je trinásta.

Obrovský slalom je poslednou ženskou disciplínou vo Svetovom pohári 2017/2018. Vlhová pôjde na trať ako ôsma v poradí.

Online prenos: Obrovský slalom, Aare 2018 - 2. kolo (Petra Vlhová)